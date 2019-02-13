Трепещите, любители пышных форм, на Байкал приедет звезда российского шоу-бизнеса, певица, актриса и просто красавица Анна Семенович! Об этом сообщили организаторы Республиканского фестиваля «Байкальская рыбалка» 2019. Кстати в этом году она будет юбилейной, 15 и пройдет с 29 по 30 марта.

Для своих фанатов Семенович записала видеообращение.

- Привет мои дорогие рыбаки! – говорит Анна. – Я приглашаю вас 29 и 30 марта на солнечную рыбалку в Бурятию. Приезжайте, и мы вместе с вами порыбачим! Жду вас в Бурятии на Байкальской рыбалке. Ваша Аня Семенович.

Ух, будет и вправду жарко.

Анна Семенович приедет на Байкал на рыбалку. .

Кроме того на мероприятие приедет постоянный гость Байкальской рыбалки, актер Алексей Булдаков, который как никто знает о рыбалке все и даже больше. Только вспомните приключения его героя в фильме «Особенности национальной рыбалки».

Алексей Булдаков приедет на Байкальскую рыбалку 2019 в Бурятию.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Рыболовный турнир пройдет на одной из самых удобных площадок побережья Бурятии – рядом с селом Оймур Кабанского района.