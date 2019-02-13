2019-02-13T10:50:02+03:00
Звезды

Анна Семенович приедет на Байкал на рыбалку

Звезда стала приглашенным гостем на юбилейном мартовском фестивале
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Анна Семенович приедет на Байкал на рыбалку.Анна Семенович приедет на Байкал на рыбалку.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Трепещите, любители пышных форм, на Байкал приедет звезда российского шоу-бизнеса, певица, актриса и просто красавица Анна Семенович! Об этом сообщили организаторы Республиканского фестиваля «Байкальская рыбалка» 2019. Кстати в этом году она будет юбилейной, 15 и пройдет с 29 по 30 марта.

Для своих фанатов Семенович записала видеообращение.

- Привет мои дорогие рыбаки! – говорит Анна. – Я приглашаю вас 29 и 30 марта на солнечную рыбалку в Бурятию. Приезжайте, и мы вместе с вами порыбачим! Жду вас в Бурятии на Байкальской рыбалке. Ваша Аня Семенович.

Ух, будет и вправду жарко.

Анна Семенович приедет на Байкал на рыбалку. .

Кроме того на мероприятие приедет постоянный гость Байкальской рыбалки, актер Алексей Булдаков, который как никто знает о рыбалке все и даже больше. Только вспомните приключения его героя в фильме «Особенности национальной рыбалки».

Алексей Булдаков приедет на Байкальскую рыбалку 2019 в Бурятию. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алексей Булдаков приедет на Байкальскую рыбалку 2019 в Бурятию.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Рыболовный турнир пройдет на одной из самых удобных площадок побережья Бурятии – рядом с селом Оймур Кабанского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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