Старший тренер «Байкал-Энергии» Максим Блем: "В 35-градусные морозы наши хоккеисты играли с обморожением щек и пальцев"

Интересные гости, обсуждения последних хоккейных баталий, спортивные байки и, конечно, розыгрыш призов - все это и многое другое о программе под звучным названием «Всё хОКкей» на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 fm. И очередным нашим гостем стал в недавнем прошлом легендарный защитник иркутской «Байкал-Энергии», а ныне старший тренер бело-синих Максим Блем.

Кстати, в статусе наставника Максима Владимировича, как его теперь называют хоккеисты и болельщики видеть пока непривычно. Ведь он завершил карьеру только прошлой весной, повесив коньки на гвоздь, на секунду, в 42 года.

Максим Блем у кромки льда. Фото: Татьяна ГЛЮК.

- Тренером я мечтал стать всегда, - признается Максим Блем. – Когда был игроком, даже записывал конспекты за своими наставниками. И я счастлив, что начинаю тренерскую карьеру именно в Иркутске. Сейчас этот город стал для меня родным, я ведь здесь с 2004 года. Правда, жаль, что не удалось закончить игровую карьеру именно в «Байкал-Энергии» (в 2016 году с Максимом Блемом не стали продлевать контракт и два сезона он провел, играя за казанское «Динамо» и нежегородский «Старт», прим. Ред.). Тем более, тогда мы выиграли Кубок России и серебро чемпионата России. Думал, поиграю еще сезон и закончу на красивой ноте, но не получилось. Сейчас понимаю, что наверное все было к лучшему.

Перейдя в «Байкал-Энергию» в 2004 году, Максим Блем еще захватил времена, когда на домашних матчах бело-синих собирались по 10 тысяч болельщиков. В последние сезоны о таком остается только мечтать. По словам тренера, сейчас поклонников русского хоккея сложно будет заманить на трибуну даже отличной игрой команды.

- Болельщиков вернуть очень сложно, - говорит Максим. – Поколение сменилось и например, молодого парня на стадион может привезти только его отец, который когда-то ходил на переполненные трибуны «Труда». Сам молодой человек или девушка не пойдут, так как интересы у них сейчас совсем другие. Поэтому приходиться ждать, пока у нас построят крытый дворец, вот тогда люди начнут ходить семьями. В этом я уверен.

Максим Блем и болельщики с 10-го сектора: Евгений и Александр.Фото: Андрей СИНЬКОВ

Эту мысль подтверждает и 14-летний поклонник «Байкал-Энергии» Александр Кобяков. Восьмиклассник выиграл приз в прошлом выпуске программы «Все хОКкей» и получил от нашей ведущей Натальи Кравченко возможность стать гостем нового эфира и лично задать свой вопрос Максиму Блему.

- Из всего моего класса, на хоккей хожу только я, - говорит Александр. - Если честно, некоторые мои друзья даже не знают о таком виде спорта. Поэтому я бы предложил руководству нашей команды, например проводить больше мастер-классов в иркутских школах. В свободное время, конечно. К нам приезжали волейболисты и баскетболисты. Удивительно, но после этого, в школе произошел бум этих видов спорта, все захотели заниматься и стали записываться в секции. С хоккеем будет также.

Конечно, сам Максим Блем решить этот вопрос не сможет, все-таки его дело готовить хоккеистов и отвечать за результаты игр. Но идея тренеру понравилась.

- Отличное предложение, - говорит Максим. - Обязательно передам его нашему руководству. Я только поддерживаю такие инициативы.

Снизили посещаемость до рекордно низких 400-500 зрителей на трибунах и трескучие 35-градусные морозы, которые пришлись как раз на домашние матчи "Байкал-Энергии" против "Зоркого", "Водника" и "Строителя". Нашим тренерам Андрею Рушкину и Максиму Блему пришлось смотреть матчи от бровки в модных валенках. Хоккеистам же было намного тяжелее.

- Парни терпели и играли с обморожением щек и пальцев, - говорит Максим Блем. - Ноги были черные после матчей. Как спасались от мороза? Мазали барсучьим жиром. Но все равно кожа с лица слазит до сих пор. Я например, даже побриться не мог несколько дней.

Гости и ведущие программы "Все хОКкей": журналист Алексей Шапенков, Максим Блем, ведущая радио "КП" Наталья Кравченко и болельщики Евгений И Александр.Фото: Андрей СИНЬКОВ

Пусть официально о завершении игровой карьеры Максим Блем еще не объявлял, но окончательно бывший защитник скорее всего, повестит коньки на гвоздь уже 18 февраля. В этот день перед домашним матчем с красноярским "Енисеем", на стадионе "Труд" состоится чествование бывших хоккеистов "Сибсканы" и "Байкал-Энергии". Их хоккея, наряду с Максимом Блемом, болельщики проводят Александра Насонова, Константина Савченко, Андрея Ковалева, Алексея Савельева и других. Возможно кого-то из них, как и Максима Блема вскоре мы увидим на тренерском мостике нашей команды.

- Мне еще лицензию получить надо, - улыбается Максим Блем. - Сейчас учусь в школе тренеров. После окончания сезона, в апреле, буду сдавать экзамены и получать диплом. Так что, все у меня впереди.