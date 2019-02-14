Пес 20 дней ждал погибшего хозяина на пепелище в Иркутской области

В жизни пса по кличке Джек произошла настоящая трагедия - он потерял любимого хозяина. Пожар в частном доме поселка Гидростроителей в Братске случился в конце января. Местный житель, которому принадлежала усадьба, в этот момент находился один, он спал и поэтому не смог вовремя выбраться из огня.. Еще во время тушения пожара соседи случайно заметили собаку, которая смотрела на догорающий и жалобно скулила.

- Словно все понимает, - качали головой горожане. - Так жалобно смотрит...

Кто-то даже снял одиноко стоящего пса на смартфон. Но вскоре все разъехались... А Джек остался. Сгорело все - дом, его вольтер, все постройки. Но уходить псу было некуда. Днем он бегал по улице, а вечером основа возвращался на пепелище. И ждал. Неизвестно, какая судьбы постигла бы осиротевшего питомца, если бы о его мытарствах не узнала бывшая хозяйка Людмила. Именно у нее взяли Джека два года назад, когда он был щенком.

- Я не смогла сдержать слез, когда мы приехали к пепелищу и я увидела бедного пса, - рассказывает она. - Понурый, худой, голодный, шерсть - в инее.

К тому времени с момента пожара произошло 20 дней. В Братске, как по всей Сибири, стояли трескучие морозы. Понятно, что Джек пережил настоящие испытания.

- Мы взяли его себе, - продолжает Людмила. - Но, к сожалению, оставить не можем. У нас уже живет в квартире большая собака - мама Джека. Мы поселили его к моему папе, но он уже очень старенький - ухаживать за Джеком ему сложно. Поэтому мы ищем неравнодушных людей, которые смогут приютить собаку.

Людмила говорит, что пес - удивительно умный, преданный, воспитанный.

- Когда он смотрит своими умными глазами, то кажется, что он понимает больше, чем мы, - продолжает она. - Конечно, пес привык жить в семье, привык к заботе. Надеемся, что ему повезет с новыми хозяевами.