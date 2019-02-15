Секрет долголетия: 91-летний ветеран из Иркутска бегает и отжимается в мороз с голым торсом

Шапка-ушанка, унты да знатные варежки - вот без чего настоящий сибиряк и нос из дома не высунет студеной зимой. Он, как известно, одевается тепло, ибо хорошо знает «вкус» мороза. А вот 91-летний Константин Познянский - сибиряк особенный, закаленный! Как говорится, в самом соку. Такого и пенсионером-то называть неловко. В своем почтенном возрасте (в марте Константину Михайловичу стукнет 92) ветеран Великой Отечественной войны по утрам не сидит в очередях в поликлинике, а… бегает и отжимается на спортплощадке.

В арсенале ветерана множество наград. Вся его квартира заполнена кубками, грамотами и медалями.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На зарядку становись!

Своей традиции Константин Михайлович не изменяет уже 60 лет. Каждое утро и в снег, и в зной он, как говорят солдаты, выходит на улицу по форме одежды номер два, то есть в трико и с голым торсом. Небольшая пробежка, разминка и, наконец, упражнения посложнее - отжимания и подтягивания на турнике. Не верите, что это все о 90-летнем дедушке?

Вот и мы сначала не поверили, поэтому решили увидеть все своими глазами и напросились к Константину Михайловичу на тренировку. Ее сибиряк не стал переносить, даже несмотря на 35-градусный мороз, который ударил в Иркутске.

- Да вам же больше 70 лет и не дашь! - удивляемся, встретив ветерана-спортсмена на пороге его квартиры.

- Ха, вы не первый мне это говорите, - бойко отвечает Константин Михайлович. - Кстати, вы тепло оделись? А то боюсь, заморожу вас сегодня. Зарядка-то у меня минут 15 идет.

С этими словами Константин Познянский, подмигнув, натягивает спортивную шапочку, кроссовки, накидывает на голое поджарое тело мастерку, на которой красуется несколько значков о сдаче ГТО, и буквально через 15 секунд, как заправский легкоатлет, спускается с третьего этажа на улицу.

Каждое утро Константин Михайлович начинает с пробежки. Кстати, на этом фото температура воздуха составляет -35 градусов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Хорошей спортивной площадки в моем дворе нет, - снимая ветровку и вешая ее на деревце, говорит спортсмен. - Поэтому пробежку делаю вокруг дома. Основное время уделяю махам руками и ногами - без этого зарядка не получится. Ну а коронное упражнение - отжимания. За раз полтинник делаю легко!

А недавно Константин Михайлович рекорд поставил: отжался 91 раз - именно столько, сколько ему лет. Эх, еще турника не хватает. Это со стороны легко наблюдать, а попробуй-ка сделай! Признаться, повторить все упражнения за ветераном, да еще и с голым торсом мы не решились. Так и простояли, дрожа на морозе. Замерз и фотоаппарат, который отказывался снимать тренировку на видео. А у нашего героя даже ни один мускул не дрогнул. Вот закалка, так закалка!

Без хорошей разминки зарядка не зарядка.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый значок ГТО получил… в 1936-м

Константин Михайлович спортом и здоровым образом жизни увлекся еще до школы. 6-летним пацаном вместе со старшими ребятами смастерил во дворе самодельный турник. Трубу приделали между деревьями и подтягивались на ней целыми днями. Еще через полгода маленький Костя уже рассекал на местном корте на коньках. Правда, о настоящих «фигурках» тогда можно было только мечтать.

- Обычные лезвия привязывали к валенкам - так и катались, - улыбается Константин Познянский. - Постарше я уже занялся легкой атлетикой, лыжными гонками и даже бильярдом. А в 1930-х годах в стране внедрили систему ГТО. Я был в числе первых, кто сдал все нормативы. Первый почетный значок получил в 1936 году. Мне было всего 9 лет. Точные результаты уже забыл, но помню, что мы подтягивались, метали гранату и прыгали в длину.

Делай раз! Делай два!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Может быть, Константин Познянский в будущем стал бы профессиональным спортсменом, если бы не война. Отца забрали на фронт, а его с матерью и братом эвакуировали из украинского Чернигова в Сибирь - в Кемеровскую область. Там 14-летнему Константину о занятиях спортом пришлось на время забыть. Он как мог помогал матери по хозяйству: косил сено, копал картошку и заготавливал дрова. А еще вместе со сверстниками строчил письма в военкомат с просьбой отправить его на фронт.

- В Красную армию меня призвали только с третьей попытки - в 1944 году, - вспоминает он. - Направили в Харьковскую военно-авиационную школу стрелков-бомбардиров фронтовой авиации. Кстати, во время войны я выкурил свою последнюю сигарету. С тех пор к этой гадости даже не притрагиваюсь. Алкоголь? Мог пригубить, но только по праздникам.

За раз Константин Михайлович спокойно делает 50 отжиманий. Ну а его рекорд - 91 разФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутск Константина Познянского перевели уже после окончания войны. До 1957 года он служил в военно-геодезической части, где его как самого спортивного назначили отвечать за физподготовку личного состава. Тогда же он и начал свои утренние зарядки. Говорит, не было ни дня, чтобы он поленился и позволил себе поваляться в кровати подольше. Вот и нынче, в свои почти 92 года, Константин Михайлович одним из первых заявился на «Лыжню России – 2019». Говорит, без проблем пробежит всю дистанцию, да еще и даст фору молодым спортсменам. Так и вышло! А уже после зимнего старта пенсионер начнет готовиться к очередной сдаче нормативов ГТО, а точнее, к ее защите. Ведь в прошлом году долгожитель уже получил золотой значок в самой возрастной группе опытных физкультурников (70 лет и старше).

Ветеран корреспонденту "Комсомолки": "Делай как я, парень!"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Так что же помогает пожилому спортсмену оставаться в такой прекрасной форме?

- Спорт, активный образ жизни и постоянное общение с людьми, - уверен Константин Михайлович. - А еще к этому списку добавил бы свою бесшабашность. Однажды я перенес сначала микроинфаркт, а следом - микроинсульт. Но на диване перед телевизором лежать не стал. Как только поправился, сразу заявился на участие в лыжных гонках. Что касается питания, то особой диеты никогда не соблюдал. Что говорить, если в детстве приходилось картофельные очистки есть. Сейчас себя ни в чем не ограничиваю, ну разве что последние 2 года завтракаю овсяной кашей. Совсем как английский аристократ!

Что ж, остается только поаплодировать стоя такому активному человеку и, конечно, брать с него пример!