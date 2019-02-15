Выставка московского художника «Сказки забытого раввина» открылась в Иркутске

А вы знаете, кто такой Соломон Хаимович Бейлин? На минуточку, это величайшая и значимая личность для города Иркутска. С 1901 по 1917 год Бейлин занимал пост главного раввина города, был исследователем, писателем, увлекался фольклором. На протяжении многих лет он собирал, обрабатывал и публиковал еврейские сказки, пословицы, поговорки, анекдоты, шутки и загадки на трех языках - немецком, русском и идише. Но, к сожалению, в начале 1930-х годов многолетние наработки и труды Соломона Хаимовича незаслуженно «забывают». По понятным причинам…

И вот через много лет доцент кафедры геммологи (наука о самоцветах. - Прим. ред.) из иркутского политеха Елена Берман решается написать монографию о Соломоне Бейлине и издать сборник научно-популярных произведений «Сказки забытого раввина».

Презентация книги Елены Берман "Сказки забытого раввина" в Иркутске.Фото: Валентина ГИЛЕВИЧ

- Мне пришлось проделать колоссальную работу, - рассказывает автор книг Елена Берман. - Копалась в архивах, выискивая имя раввина, даже ездила в Нью-Йорк в Институт еврейских исследований. Жаль, что почти вся информация о нем до сих пор под грифом «секретно». Даже его фотографии найти не удалось!

Автор книги "Сказки забытого раввина" Елена Берман на презентации.Фото: Валентина ГИЛЕВИЧ

Тем не менее сказки есть. Но нет иллюстраций. Где их взять? На помощь пришел добрый друг Елены Берман, член Союза художников России и Московского Союза художников, кандидат искусствоведения, профессор кафедры дизайна Российской государственной специализированной академии искусств Игорь Ширшков. Его картины представлены в лучших галереях Франции, Сербии, Германии, Кореи. Он с радостью согласился нарисовать иллюстрации к книге.

Картины московского художника Игоря Ширшкова в музее Иркутска.Фото: Валентина ГИЛЕВИЧ

Кстати, судьба Ширшкова тесно связана с Иркутском. Игорь Александрович родился в Улан-Удэ и много лет преподавал в ИРНИТУ. Пятнадцать лет назад он переехал в Москву. Так вот Ширшков и стал автором иллюстраций к книгам. Его графикой теперь можно полюбоваться в экспозиционном зале Иркутского художественного музея. Оригиналы рисунков можно увидеть на выставке «Сказки забытого раввина» вплоть до 24 марта.

Игорь Ширшков на презентации собственной выставки в Иркутске.Фото: Валентина ГИЛЕВИЧ

- Я был безумно вдохновлен этими сказками, - рассказывает Игорь Ширшков. - Прочитал книгу от корки до корки и в голове сразу появились глубокие образы, которые затем воплотил на холсте. Рисовал днями и ночами.

Картины исполнены в графическом стиле, преимущественно в черных тонах, но глубина каждого полотна завораживает. На открытии выставки, к слову, собрался весь литературный и художественный бомонд Иркутска. Отклики самые наилучшие.