Шаман из Бурятии спас из горящего дома 4-летнюю девочку и ее бабушку

- Помогите, горим, вытащите нас отсюда! Истошные крики о помощи из горящего дома по улице Перспективная в Улан-Удэ, местный шаман Нима Балданов увидел, когда возвращался с обряда домой. Заглянув за забор в ограду, мужчина ужаснулся. Крыша деревянного дома, а также веранда уже были полностью охвачены огнем, а из окон начал валить густой черный дым.

- Я забежал в магазин, который находился в метрах 10 и попросил продавщицу, чтобы она срочно вызвала пожарных, - рассказывает Нима Балданов. – Затем, вернувшись на улицу с громкими криками: «Пожар», чтобы услышали соседи, рванул к окну горящего дома. Заглядываю внутрь и вижу, что там плачет ребенок. Хорошо, что подбежали еще двое мужчин, которые помогли мне разбить стекла. Я залез и вытащил малышку.

Нима с 4-летней девчушкой на руках уже собирался бежать, как услышал из соседней комнаты крики ее бабушки. Оказалось, пенсионерка, вместо того, чтобы выбираться из огненной ловушки, запаниковав, спряталась где-то внутри дома. Передав ребенка очевидцам, шаман вернулся в полыхавшее здание.

- Кое-как нашел ее в дыму, - продолжает Нима Балданов. – Через дверь нам выйти уже нельзя было, огонь перекрыл выход. Пришлось вновь выбираться вместе с ней через окно. Передал ее мужикам, которые мне помогали и вернулся обратно, чтобы найти хоть какие-нибудь документы. Из-за дыма толком ничего не увидел, да и дышать было уже трудно. Поэтому схватил из шкафа какие-то первые попавшиеся документы, папки и рванул быстрее на улицу.

Тут и пожарные подъехали, которые не дали дому сгореть полностью. 66-летняя хозяйка осталась только без веранды и пристроя. Также пенсионерке теперь потребуется заменить крышу. Причину же пожара дознавателям удалось установить на следующий день. Оказалось, бабушка и внучка едва не сгорели из-за короткого замыкания проводки.

Выяснилась и еще одна любопытная деталь. Весной 2013 года у Нимы Балданова, который является шаманом религиозного шаманского центра «Тэнгэри», сгорел дом его родителей. Тогда погиб отец шамана, а мать также спас случайный прохожий.

- После той трагедии я ужасно боюсь огня, - признается Нима Цыбенжапович. - Сейчас я не понимаю, как осмелился залезть в горящий дом. Просто вспомнил своих родителей.

Родные и близкие спасенной бабушки и ребенка уже отблагодарили Ниму Балданова за то, что он не прошел мимо чужой беды. А вскоре его еще ждет награда МЧС России. Бурятские спасатели уже готовят документы о поощрении шамана.