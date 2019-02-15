Нихао, ЕГЭ: Школьник из Усть-Илимска выучил китайский через интернет

Ноу-хау 2019 года - ЕГЭ по китайскому языку. От Приангарья до Поднебесной рукой подать, поэтому для нас новшество более чем актуально. Но вот изучают этот предмет далеко не во всех школах. В основном ученики зубрят английский, намного реже - немецкий и испанский. Однако нашлись два смельчака, которые впервые будут сдавать ЕГЭ по китайскому. Парни даже рады испытать себя и проверить, как хорошо овладели иероглифами и разговорной речью.

Один из таких одиннадцатиклассников - 18-летний Валентин Золотарев учится в экспериментальном лицее Усть-Илимска. Удивительно, но в этом северном городке нет даже преподавателей по китайскому. Тогда, как?!

- Я выучил язык сам! - огорошил нас школьник. - С младших классов английский и немецкий давались мне легко. В девятом классе увлекся японскиманиме. Решил, что хочу изучать язык страны восходящего солнца, купил учебники, нашел друзей по переписке из Японии, которые мне охотно помогали. А в начале лета прошлого года начал изучать еще и китайский - на мой взгляд, сегодня это очень перспективно.

В Усть-Илимске не оказалось учителей и репетиторов по этому предмету. Но юный полиглот решил, что это - не проблема. Ведь начал же он учить самостоятельно японский. Так почему бы не овладеть еще и китайским? Благо сегодня Интернет творит чудеса.

- Снова заказал книги, а через специальное приложение на смартфоне нашел собеседников из Китая, которые учат русский язык, - продолжает Валентин. - И мы начали помогать друг другу. С одним другом я буквально через пару месяцев уже болтал по телефону. Честно признаюсь, что сначала было неловко - думал, что мы не поймем друг друга. Но оказалось, что я зря волновался. Простое общение с иностранцем в сто раз лучше любых учебников, даже если вы не знаете достаточно слов и грамматику.

В Иркутской области этот предмет для сдачи госэкзамена выбрали всего два ученика. Фото: архив героя публикации

Кстати, этот совет Валентин Золотарев даем всем, кто мечтает самостоятельно выучить язык - найдите носителя и как можно чаще общайтесь с ним.

- Например, в Китае у меня уже есть подруга, с которой мы часто болтаем по телефону, шлем друг другу голосовые сообщения, - говорит Валентин. - Кстати, в этой стране я был еще в детстве и, надеюсь, что скоро смогупосетить ее снова.

ЕГЭ же наш герой выбрал потому, что хочет испытать себя. И, конечно, планы есть - он мечтает поступить в бизнес-школу и в будущем сотрудничать с китайскими партнерами.

- Стараюсь получать только четверки и пятерки, - признался Валентин. –Вообще я учусь в физико-математическом классе, у меня бабушка и мама – инженеры. Они всегда хотели, чтобы я связал жизнь с техническими науками. Но и мое увлечение языками они тоже одобряют.

Интернет помог и 17-летнему Григорию Вихтееву из Братска, который также будет сдавать госэкзаменпо китайскому. Молодой человек учится в гимназии №1.

- В нашей школе 1,5 года назад появились бесплатные курсы по китайскому, - рассказывает он. - Я решил попробовать и втянулся. Но, конечно, я еще очень много занимаюсь самостоятельно. Здесь, как говорится, интернет в помощь.

Григорий достиг таких успехов, что сейчас участвует во Всероссийской олимпиаде школьников, заключительный этап которой пройдет в Москве.

- Я уже выиграл два этапа - стал лучшим в знании китайского не только в своей школе, но и в Братске, - говорит он. - Сейчас меня ждет Иркутск. Радует, что конкуренция в этом предмете небольшая. Очень бы хотелось стать победителем в столице!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Руководитель регионального центра обработки информации Иркутской области Евгения Краснова:

«Китайский будут сдавать по такому же принципу, что и любой другой иностранный»

- ЕГЭ по китайскому будет проходить в таком же формате, как и по любому другому иностранному языку, в тех же пунктах проведения экзамена. Письменная часть по расписанию состоится 5 июня, устная – 7-го. Во время первого этапа ученики письменно ответят на задания, а во время второго - устно выполнят три задания. Планируется, что проверять работы будут представители региональной предметной комиссии. Но есть и вероятность того, что подключаться специалисты из федерального центра.

КСТАТИ

Если сравнивать нас с другими регионами, то, например, во Владивостоке сдающих экзамен по китайскому - десять, в Алтайском крае - четверо, в Тверской области - один. Словом, по всей России наберется не больше нескольких десятков тех, кто решился на эксперимент.