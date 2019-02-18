2019-02-18T13:21:45+03:00
Здоровье

Эпидемия ОРВИ и гриппа: уровень заболеваемости по-прежнему превышен

Больше тысячи сибиряков перенесли "свиной" грипп
Ольга БУЕВА
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Эпидемия ОРВИ и гриппа: уровень заболеваемости по-прежнему превышенЭпидемия ОРВИ и гриппа: уровень заболеваемости по-прежнему превышенФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Уходящая зима запомнится иркутянам суровыми морозами и небывалым подъемом ОРВИ и гриппа. Конечно, кашляющих пациентов в разгар холодов у врачей всегда хватало. Но в последние месяцы их количество побило рекорды. В Приангарье пришлось объявить эпидемию, школы закрывали на карантин. Однако все плохое заканчивается, сезон простуд пошел на спад. Хотя эпидпорог по-прежнему превышен, в Иркутске - на 14%. Для сравнения еще две недели назад уровень заболеваемости был выше нормы на 55%.

- Всего к медикам с признаками ОРВИ на прошлой неделе обратилось 25720 жителей области, из них 14962 – дети, - рассказали в региональномРоспотребнадзоре. - В Иркутске заболевших 9715 человек, из них 5167 - дети.

В этом сезоне иркутян атаковал в основном грипп AH1N1, то есть свиной грипп. Им переболели 800 из 1121 пациента, которым поставили такой диагноз.

- Вирус опасен множеством осложнений, особенно пневмонией, - рассказала замначальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Татьяна Гаврилова. - Однако в отличие от 2009 года, когда этот вирус был также распространен, этой зимой пациенты страдают пневмонией средней степени тяжести.Только за последнюю неделю это инфекционное заболевание обнаружили у

658 человек. Врачи по-прежнему работают, засучив рукава - поликлиники принимают пациентов без выходных, в детсадах каждое утро педиатры осматривают воспитанников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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