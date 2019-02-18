Хаски едва не загрызла младенца в Ангарске

Почти неделю ангарские врачи борются за жизнь трехнедельного малыша Макара Васильева (имя и фамилия изменены). О тяжелых травмах грудничка без слез и не скажешь. Перелом челюсти, раздробленный череп и множественные раны. Страшные увечья крохе нанесла собака, которой, как считают многие, агрессия не свойственна, – сибирская хаски. Да еще и домашняя.

Все произошло, когда мама мальчика вернулась с псом после вечерней прогулки. Пока женщина раздевалась, собака незаметно проскользнула из коридора в комнату, где спал Макар. Странный шум из детской хозяйка квартиры услышала через несколько минут, а когда забежала туда, едва не упала в обморок. Малыш, истекая кровью, лежал на полу, а рядом – обезумевший питомец. Оказалось, хаски схватила грудничка зубами за голову и, едва не прокусив еще неокрепшие кости черепа, швырнула на пол.

- Уже неделю ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, - рассказали «Комсомольской правде» в Иркутске в региональном минздраве. – Для дальнейшего лечения принято решение доставить его вертолетом в Иркутск в Ивано-Матренинскую больницу.

Непонятно то, почему животное вдруг напало на беззащитного ребенка. Говорить на эту тему родителям мальчика трудно. Соседи же рассказали, что в семье Васильевых живут две собаки породы хаски. Именно, кобель, который появился в квартире около двух лет назад, и начал вести себя странно, когда родился Макар. Пес стал скулить, выть и лаять. Чтобы оградить его от малыша, хозяева поставили в комнате клетку, в которой и держали собак. Но от трагедии это не спасло - жизнь грудничка висит на волоске.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Вячеслав СЛАВИН, руководитель питомника К-9: "Малышей от собак надо ограждать"

- Неправильно держать хаски в квартире. Ей нужно жить хотя бы в частном доме или коттедже. У собак этой породы очень много энергии, сидеть взаперти они не могут. Хотя бы два раза в неделю ей надо давать большую нагрузку. В день хаски может спокойно пробегать 10 километров. При появлении в семье младенца любая собака может реагировать на него неадекватно. Она просто не понимает, кто появился на ее территории, и может наброситься. Ей нужно время, чтобы к нему привыкнуть. Да, когда ребенку уже 2 - 3 года, животное знает, что это тоже член семьи и его надо защищать. А вот если у вас новорожденный, то от собаки его лучше оградить. Многие, кстати по этой причине и сдают нам своих питомцев. Люди понимают, что даже клетка в квартире - не гарантия безопасности.