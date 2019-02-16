2019-02-15T14:32:57+03:00
Общество

Погода на 16 февраля в Иркутске: днем потеплеет до -6

Снега в Иркутске не ожидается
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 16 февраля в Иркутске: днем потеплеет до -6Погода на 16 февраля в Иркутске: днем потеплеет до -6Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутск возвращается потепление. Да, в ночь на субботу, 16 февраля столбик термометра опустился до -20 градусов, но днем в наш город, пусть пока и не официально, но придет весна. Так что после 30-градусного мороза, -4, -6, которые обещают нам синоптики, будут для горожан более чем комфортными. Тем более что снега в нашем городе не ожидается. Ветер подует юго-восточный 4-9 метров в секунду.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем, 16 февраля переменная облачность, правда, местами возможен небольшой снег, в северо-восточных районах небольшой и умеренный снег, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в северо-восточных районах 15-20 м/с, метели. Температура ночью -17,-22°, в пониженных формах рельефа -26,-31°, в северных районах при увеличении облачности -10,-15º, днём -3,-8°, местами -10,-15°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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