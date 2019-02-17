2019-02-17T08:45:38+03:00
Происшествия

Выжила чудом: в Иркутске пожарные спасли женщину, которая в панике спряталась от огня в подполье

Ее достали с помощью веревок и передали врачам [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Выжила чудом: в Иркутске пожарные спасли женщину, которая в панике спряталась в подполье.Выжила чудом: в Иркутске пожарные спасли женщину, которая в панике спряталась в подполье.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Прошла огонь, воду и час в подполье. В Иркутске на пожаре в частном доме спасли женщину. Иркутянка не смогла найти спасительный выход среди дыма и пламени, тогда она спряталась от огня в подвале, пока ее не нашли спасатели.

Выжила чудом: в Иркутске пожарные спасли женщину, которая в панике спряталась в подполье.ГУ МЧС по Иркутской области

Ночью 17 февраля в местную пожарную службу поступил сигнал, очевидцы сообщили, что горит деревянный дом на улице Вилюйская. Прибывшие по тревоге спасатели нашли во дворе дома мужчину с ожогами рук. Он рассказал, что смог выбраться из горящего здания, но внутри все еще остаются две женщины.

Пламя уже охватило крышу, местами кровля начала обваливаться. Полыхала и веранда, огонь отрезал вход в дом. Спасатели решили разделиться, пока одни тушили, их коллеги искать людей. Одну из женщин нашли почти сразу, она лежала на диване. К сожалению, она уже была мертва. А вот найти вторую все никак не удавалось. Перевернули весь дом, заглянули и в шкаф и под кровать, обшарили каждый уголок, но ничего… И вот, на кухне разглядели маленький люк в подвал, вода залила его почти полностью. Опустили туда фонарик. Там, среди мутной воды и дыма сначала показалась рука. Пожарные проверили пульс… чудо! Живая!

Тушение продолжилось до самого утра, пожарные проливали и разбирали обрушившиеся развалины всю ночь. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Тушение продолжилось до самого утра, пожарные проливали и разбирали обрушившиеся развалины всю ночь.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Вход в подполье был узким, пришлось его разломать, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Женщину обвязали веревками и подняли наверх, затем завернули в одеяло и передали врачам.

Среди дыма и в холодной воде иркутянка провела около часа. Но выжила.

Тушение продолжилось до самого утра, пожарные проливали и разбирали обрушившиеся развалины всю ночь. Место происшествия изучают дознаватели. Они назовут предварительную причину случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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