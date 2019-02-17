Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова покаталась на коньках по льду Байкала

Известная российская спортсменка Аделина Сотникова приехала отдохнуть на Байкал. Чемпионка игр Сочи-2014 в одиночном катании не только посмотрела на Жемчужину Сибири, но и прокатилась на коньках по знаменитому байкальскому льду.

adelina_sotnikova14 Every time you re here I can love Don t you know I ve been waiting so long Like a rst time give me this madness Just stay and look into my eyes #life #кайф #байкал

- Понимаю, почему многие мечатают побывать тут, - поделилась впечатлениями со своими подписчиками в соцсетях Аделина Сотникова. – Самый лучший антистресс. Сидеть, смотреть на горы, закат, обычных людей, покататься на коньках.

Действительно, найти свободную минутку в напряженном графике выступлений и изнурительных тренировок не так уж и просто. Поэтому возможность полюбоваться прекрасными видами на умиротворяющие пейзажи Байкал ценна вдвойне.

- Ощущения нереальные, чистый кайф, - подытожила свое путешествие олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. - Хоть переезжай в Иркутск.

Кроме этого, прославленная фигуристка еще раз продемонстрировала свой высокий класс и прокатилась на кристальном льду Байкала.