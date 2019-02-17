2019-02-17T09:44:01+03:00
Общество

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова покаталась на коньках по льду Байкала

Спортменке так понравилось, что она готова переехать в Иркутск
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова покаталась на коньках по льду Байкала. Фото: личная страница Аделины Сотниковой в соцсети «Instagram».Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова покаталась на коньках по льду Байкала. Фото: личная страница Аделины Сотниковой в соцсети «Instagram».
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Известная российская спортсменка Аделина Сотникова приехала отдохнуть на Байкал. Чемпионка игр Сочи-2014 в одиночном катании не только посмотрела на Жемчужину Сибири, но и прокатилась на коньках по знаменитому байкальскому льду.

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Every time you re here I can love Don t you know I ve been waiting so long Like a rst time give me this madness Just stay and look into my eyes #life #кайф #байкал
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- Понимаю, почему многие мечатают побывать тут, - поделилась впечатлениями со своими подписчиками в соцсетях Аделина Сотникова. – Самый лучший антистресс. Сидеть, смотреть на горы, закат, обычных людей, покататься на коньках.

Действительно, найти свободную минутку в напряженном графике выступлений и изнурительных тренировок не так уж и просто. Поэтому возможность полюбоваться прекрасными видами на умиротворяющие пейзажи Байкал ценна вдвойне.

- Ощущения нереальные, чистый кайф, - подытожила свое путешествие олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. - Хоть переезжай в Иркутск.

Кроме этого, прославленная фигуристка еще раз продемонстрировала свой высокий класс и прокатилась на кристальном льду Байкала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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