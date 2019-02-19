Улыбнитесь, вас снимают: в Нижнеудинске начальник без разрешения установил в кабинете сотрудницы видеокамеру

- Это еще что? - работница одной из компаний в Нижнеудинске, глазам своими не поверила, когда увидела в своем кабинете... камеру. Устройство висело на стене аккурат напротив ее рабочего стола. К слову, сибирячка только что вернулась из отпуска и с новыми силами готовилась приступить к служебным обязанностям. Однако с утра настроение было испорчено. Женщина сразу же направилась в кабинет своего руководителя с вопросом: а, зачем, собственно камера? И получила примерно такой ответ:

- Марь Ивановна, ничего личного, но мы должны следить за тем, чтобы работники ничего не воровали!

Надо ли говорить, что в этот момент 50-летняя сотрудница, которая имеет приличный стаж за плечами, испытала целую гамму чувств - от возмущения до обиды. Почему камеру повесили именно в ее кабинете? С материальными ценностями дел она не имеет. В ее обязанности входит ведение делопроизводства по производственному участку. Ни денег, ни документов, представляющих коммерческую тайну, в кабинете тоже не хранится.

- Сотрудница обратилась к нам иобъяснила, что испытывает дискомфорт на рабочем месте из-за видеокамеры, - рассказывает заместитель Нижнеудинскоготранспортного прокуратура Владимир Татаринцев. - Мы начали проверку.

Выяснилось, что налицо нарушение закона. Если бы начальник заранее предупредил работницу о том, что собирается ставить видеокамеру и попросил подписать бумаги, то тогда - правда на его стороне. А так получается – слежка!Да еще и выяснилось, что на оборудование он не поскупился из собственного кармана.

- Руководитель и нам пояснил, что сделал это ради безопасности, чтобы не было краж на предприятии, - продолжает Владимир Татаринцев. - А, возможно, был и другой мотив.

Закон встал на строну делопроизводителя - камеру сняли, а подозрительного начальника наказали рублем. Он заплатит одну тысячу рублей в пользу государства. Не исключено, что и руководство компании взыщет с него за дисциплинарное нарушение - все-таки никаких «шпионских» распоряжений «сверху», не было.