В Иркутске наградили троих полицейских, спасших на пожаре 7 детей

Обычное дежурство обернулось настоящей спасательной операцией для экипажа ГИБДД. Смена Андрея Дамбуева, Виктора Калинина и Игоря Богданова начиналась буднично, полицейские патрулировали свой участок, когда на улице Подгорная заметили дым. Все это происходило в конце января.

Ударив по тормозам, инспекторы бросились к дому, на ходу, набирая «112».

- Пламя уже охватило дом со стороны двора, а окна были закрыты на ставни, - вспоминает те минуты лейтенант Игорь Богданов. - Их пришлось выломать.

Пробравшись внутрь через окно, они увидели целую ораву ребятишек. Пять пар детских глаз с удивлением уставились на полицейских, но времени на разговоры не было. Схватив детей, Андрей Дамбуев и Виктор Калинин выбежали из здания. Тем временем огонь уже вовсю пожирал старую деревянную постройку и перекинулся на соседний дом. Вместе с подоспевшим Игорем Богдановым из него вывели еще двоих детей. Чтобы малышня не замерзла, троих из них посадили в патрульную машину, а оставшихся четверых мальчиков и девочек в рядом стоящую маршрутку.

Инспекторы ГИБДД первыми пришли на помощь.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В это время уже начали подъезжать первые бригады пожарных и скорой помощи, которые и приняли на себя заботу о детях. К счастью, с ними было все хорошо! Ребята не пострадали.А вот дом спасти не смогли - огонь уничтожил его полностью.

А вот дом спасти не смогли - огонь уничтожил его полностью.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И вот, в канун дня защитника Отечества, спасенные мальчики и девочки сделали подарок своим героям. Они подарили им свои рисунки.

Спасенные мальчики и девочки сделали подарок своим героям.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- На встрече дети и полицейские все вместе сели за стол, пили чай с тортиком, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Семья еще раз поблагодарила инспекторов, которые оказались рядом в этот судьбоносный момент.

Министр внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении иркутских смельчаков ведомственной медалью «За смелость во имя спасения».

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