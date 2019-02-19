У девочки, сфотографированной со Сталиным, отняли фамилию и лицо

Знаменитый лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» появился во многом благодаря этой фотографии: маленькая девочка на руках у вождя. Снимок сделан в июле 1936 года. Тогда в Москву, в Кремль, прибыла делегация из Бурятии.

- Это вам от детей Бурят-Монгольской республики! Привет! - Шестилетняя Геля Маркизова вручила Сталину букет.

Сталин разулыбался. Поднял малышку, поставил ее на стол. Геля обняла вождя и поцеловала. Этот момент и заснял фотограф.

«Мне было шесть лет, когда отец (нарком земледелия и второй секретарь обкома Ардан Маркизов. - Ред.) повез меня в Москву, - будет позже вспоминать Геля. - Папа не хотел меня брать - это мама настояла».

Эта фотография была растиражирована на множестве плакатов, став символом счастливого советского детства. ФОТО: wikipedia.org

К слову, многие делегации, которые были на приемах в Кремле, брали с собой пионеров. В этот раз вместо «пионера» в столицу поехала шестилетняя Геля. По протоколу малышка должна была преподнести цветы Иосифу Виссарионовичу после окончания торжественного приема. Но не досидела до конца. Девочке стало скучно. Она взяла букет и без предупреждения потопала к вождю.

- В детстве мама была очень избалованная, капризная, - рассказывает «Комсомолке» дочка Гели психолог Лола Комарова. - Не знала от отца ни в чем отказа, привыкла настаивать на своем. И вручение цветов Сталину - сплошной экспромт. Она и в президиум прошла прямо в валенках, хотя ей дали с собой туфельки. Рассказывали, отец забыл ее переобуть...

По словам очевидцев, главный редактор газеты «Правда» Лев Мехлис воскликнул: «Сам бог послал нам эту буряточку! Мы сделаем ее живым символом счастливого детства!»

На следующий день Геля проснулась знаменитой. Во всех газетах - ее снимок с вождем. Девочку начали узнавать на улицах, ее завалили письмами и игрушками. Возвращение Гели в Бурятию было триумфальным. Девочку приглашают во все президиумы. Она на тысячах плакатов по всей стране. Многие родители хотят непременно купить своим детям матроску - такую, как у Гели на фото. И сделать дочерям такую же стрижку... Знаменитый скульптор Георгий Лавров ваяет композицию «Сталин и Геля», и вскоре она расходится по стране миллионными копиями.

«Полтора года невероятного счастья» - так называла это время сама Геля.

Отца репрессировали, мать покончила с собой

Счастье закончилось, когда НКВД обратил внимание на Бурят-Монголию. Практически все руководство республики было расстреляно. За Арданом Маркизовым пришли в декабре 1937 года. Обвинения были выдвинуты чудовищные: мол, вел повстанческую и диверсионную деятельность по заданию японской разведки.

Мама Гели писала письма вождю, пытаясь доказать, что обвинение - ошибка. Не помогло... ФОТО: личный архив.

«Под руководством Маркизова большое вредительство было проведено в зоотехническом строительстве, в результате которого скот подвергался простудным заболеваниям и падежу. Отход молодняка составил 40 000 голов…»

Ардана Маркизова расстреляли, семья переехала в Казахстан. Спустя два года не стало и мамы Гели, Домны Маркизовой. По официальной версии, она покончила с собой.

- Моя бабушка Домна работала в Казахстане детским врачом, - рассказывает Лола Комарова. - Она не могла смириться с тем, что мужа репрессировали. Писала письма Сталину. Потом в больнице умер чей-то ребенок. Домну обвинили во вредительстве...

Маму Гели нашли мертвой в больнице. Домна Маркизова оставила детям записку: если с ней что-нибудь случится, Геле и Владлену (брату Гели) надо ехать в Москву, к тете – сестре расстрелянного чиновника. Через месяц после гибели матери дети были уже в столице.

Отца Гели Ардана Маркизова сочли диверсантом и вредителем. ФОТО: личный архив.

- Тете, которая приютила мою маму и дядю, тогда было всего 25 лет. Ее муж служил в НКВД, - рассказывает Лола. - Но они приняли детей как родных. Тетин муж Сергей Дорбеев дал маме и дяде свое отчество и фамилию.

Гели Маркизовой больше не существовало. В московскую школу пошла учиться Энгельсина Дорбеева.

Плакат, а на нем - Мамлакат

Но как убрать Гелю, дочь врага народа, со скульптур и плакатов? Было решено: на снимках, где ребенок на руках у вождя, будет передовик производства, пионерка-стахановка, сборщица хлопка Мамлакат Нахангова.

В декабре 1935 года 11-летняя Мамлакат и правда встречалась со Сталиным. Сообщила, что вместо положенных по норме 20 килограммов хлопка в день собирает почти 100. Девочка наивно делилась «секретами»: «Все собирали хлопок только одной рукой, а я двумя. Я, когда работала, не отвлекалась. Работать так работать». Мамлакат вызвали в Москву из Таджикистана. Привели в мастерскую скульптора, сделали фото: стахановка смотрит на «свою» скульптуру...

Страна не заметила подмены девочки. А если кто-то и заметил, вида не показывал. К слову, за скульптором Лавровым, создавшим композицию, вскоре приехал черный воронок. Георгия Дмитриевича обвинили в участии в антисоветской террористической организации, подготовке покушения на Сталина и дали пять лет лагерей. Когда-то обласканный властью мастер чуть не умер на золотых приисках Магадана.

Сборщица хлопка Мамлакат Нахангова у «своей» скульптуры. Скрин с видео.

В школе Геля, конечно, видела свои портреты с подписью «Мамлакат». Но никому ничего не рассказывала. Ее предупредили, что нужно молчать. А потом пришел 1941 год, и прошлые проблемы стали уже не так важны.

Училась с Аллилуевой, стала востоковедом

- Мама и ее брат Владлен пережили войну, их судьба сложилась вполне благополучно, - рассказывает дочка Гели Лола. - Мама поступила в 1948 году в МГУ на истфак.

Энгельсина (Геля) с дочкой Лолой. ФОТО: личный архив.

Училась на одном курсе со Светланой Аллилуевой (дочь Сталина. - Ред.), хотя они, конечно, не общались. Брат Гели получил высшее техническое образование и всю жизнь проработал инженером в Новосибирске. А их тетя и дядя? Неужели им простили усыновление детей врага народа?

- Конечно, органы знали о ситуации, но никак на нее не реагировали, - говорит Лола. – В интернете ходит информация, будто тетя и дядя пожертвовали карьерой ради Гели, но это не так. У них все сложилось удачно. Сергей Дорбеев сделал карьеру в органах госбезопасности и закончил службу полковником. Сама же Энгельсина стала востоковедом, специалистом по Юго-Восточной Азии. Сразу после вуза она вышла замуж за советского культурного атташе в Индии Эрика Комарова. Родилась дочка Лола. Вместе с мужем Геля бывала на высоких приемах - например, с премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру и Никитой Хрущевым. Вторым мужем Энгельсины стал востоковед Марат Чешков, с которым она прожила всю жизнь и от которого родила сына Алексея.

Долгие годы женщина работала в Институте востоковедения АН СССР, была специалистом по Камбодже. Геля Маркизова, она же Энгельсина Дорбеева, умерла в 2004 году.

ПЛАНЫ

Теперь дочь Энгельсины Лола Эриковна Комарова хочет разыскать своих родственников, чтобы лучше узнать судьбу семьи. Известно, что Ардан Ангадыкович Маркизов, ее дед, был родом из Аларского района Иркутской области. Бабушка - Домна Федоровна, в девичестве Пушкарева - происходит из семьи забайкальских казаков.

- Мне бы очень хотелось найти свою родню, - говорит Лола. - Надеюсь, эта публикация поможет.

Пишите на электронный адрес olga.lipchinskaya@phkp.ru. Мы обязательно передадим письма Лоле Эриковне Комаровой.