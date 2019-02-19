Экс-полицейских, обвиняемых в пытках, осудили в Иркутске

Еще недавно он рассказывал о боевых буднях сотрудников уголовного розыска и раскрытых преступлениях в стиле Глеба Жеглова и Володи Шарапова, а теперь сам оказался на скамье подсудимых. В Иркутске поставлена точка в громком деле о пытках в отделении полиции, в которых замешан бывший начальник отделения по раскрытию тяжких преступлений против личности по Правобережному округу Сергей Тарасов. А еще двое его подчиненных Максим Круговой и Александр Кривошеин. Почти 3,5 года назад всю троицу обвинили в превышении должностных полномочий, а если точнее, в избиении одного из свидетелей по делу, которое они вели.

Началась эта скандальная история в сентябре 2015-го, когда в отдел полиции, где работал подполковник Тарасов, привезли 34-летнего иркутянина. Мужчина проходил свидетелем по делу, в котором его сводного брата обвинялив убийстве своего знакомого. Встреча опера и свидетеля была не первой. Ранее он давал показания, пояснял, что накануне преступления видел брата и потерпевшего вместе. А спустя полгода неожиданно их изменил. Написал, что встретил предполагаемого убийцу и его жертву совсем в другой день - не тогда, когда произошла кровавая расправа. Таким образом, расследование дела оказалось на грани развала.

Почему изменил показания? Чтобы выяснить это, оперативник Сергей Тарасов и вызвал свидетеля в отдел. Доставили его как раз Максим Круговой и Александр Кривошеин. То, как все вместе поднимаются на 4-й этаж, зафиксировали и видеокамеры. И если в кабинет подполковника мужчина заходил уверенной походкой, то вышел… заметно прихрамывая.А через несколько часов иркутянин почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Врачам выложил как на духу: избили полицейские.Уголовное дело на Тарасова, Кривошеина и Кругового было возбуждено уже на следующий день.

Так что же произошло в злополучном кабинете? Об этом достоверно знают только фигуранты громкой истории. Но из обвинительного заключения следует, что Сергей Тарасов требовал у свидетеля вернуться к прежним показаниям, а затем ударил его. Не остались в сторонке и коллеги.

- Здесь и не такие раскалываются, - якобы говорили полицейские, пытая свидетеля несколько часов. А после этого рекомендовали ему молчать.

- Сразу после того как нам поступил сигнал из больницы, была проведена служебная проверка, - комментируют в ГУ МВД России по Иркутской области. - Всех троих сотрудников уволили за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, а их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

На суде экс-оперативники свою вину не признали, они по-прежнему считают, что их оговорили. В последнем слове отметили, что считают службу в органах главным делом своей жизни. Сам Сергей Тарасов отметил, что за 26 лет работы не получил ни одного нарекания. Справедливости ради, ему действительно есть чем гордиться: в его послужном списке десятки почетных грамот и благодарностей, в том числе подписанные министром внутренних дел. Возможно, это и помогло избежать реального тюремного срока. Решением Кировского районного суда Иркутска Сергей Тарасов приговорен к 3 годам лишения свободы условно.

А вот его молодым подчиненным Александру Кривошеину и Максиму Круговому повезло меньше: первый отправится в колонию общего режима на 4 года, второй - на 3,5. Также всем осужденным на 3 года запрещено занимать должности в правоохранительных органах. Под стражу бывших оперативников взяли прямо в зале суда.

- Все будет хорошо! - успел крикнуть своим родным и друзьям Максим Круговой.

- Я не верю в то, что племянник мог такое совершить, - плачет тетя Александра Кривошеина Татьяна Михайловна. - Он не заслуживает такого наказания. Он 13 лет проработал без замечаний. Сделали крайним. Если верить рассказам про то, как избивали этого свидетеля, он вообще не должен был выйти из кабинета живым. А он ушел на своих ногах.

Добавим, что до оглашения приговора своим обидчикам свидетель так и не дожил. В апреле 2016 года он погиб при невыясненных обстоятельствах. Его тело нашли в Ангаре.