Сибиряк нашел переписку своего деда со Сталиным времен Великой Отечественной войны

Эта история в семье Санхядовых, которая сейчас живет в Бурятии, давно обросла легендами. Не раз и не два за праздничным столом дети, внуки, правнуки вспоминали, что их дед - простой колхозник из села Хогот Баяндаевского района - вел переписку с самим Сталиным. И это в разгар Великой Отечественной войны, когда генералиссимус решал важнейшие задачи! Но Прокопий Санхядов, который в 1943 году трудился счетоводом в колхозе «Социализм», решился на то, чтобы написать телеграмму вождю. В ней он рассказал Сталину о том, что пожертвовал на строительство танковой колонны крупную сумму. И - о чудо! - через 3 месяца пришел ответ с благодарностью.

- Мы только слышали об этой удивительной истории, - рассказывает правнук Прокопия Санхядова Сергей, которому самому сейчас уже 40 лет. - Но никогда не видели этих телеграмм. Видимо, заветное послание вождя где-то затерялось. А так хотелось бы передать потомкам их как память. Тем более для нас, бурят, род очень важен - уважение к старшим, к нашим семейным традициям передается из поколения в поколение. И вот однажды на одном семейном мероприятии перед гостями мой отец Александр Санхядов поручил мне найти телеграммы.

Как не исполнить волю старшего! Запрос в иркутский Госархив Сергей Александрович отправил в декабре. Но никаких документов здесь не нашли и посоветовали обратиться в московское хранилище. Так сибиряк и сделал. И глазам своими не поверил, когда в январе 2019 года пришел ответ из ведомства.

- В приложении были электронные образцы документов! - радостно рассказывает Сергей Санхядов. - Все-таки это память. Такие эмоции, что и словами не передать! Не ожидали, что и телеграмма моего деда сохранится.

Образцы пожелтевших карточек стали настоящим подарком для семьи.

Сибиряк нашел переписку своего деда времен Великой Отечественной войны со Сталиным. Фото: архив героев публикации

Колхозник Прокопий Санхядов рассказал, что пожертвовал на строительство танковой колонны баснословную по тем временам сумму денег. Фото: архив героя публикации

С волнением они читали послание своего предка самому Сталину:

«Дорогой Иосиф Виссарионович, мне 60 лет, я бурят, колхозник, - говорилось в телеграмме Прокопия Санхядова. - Когда наша героическая Красная Армия перешла в наступление и очищает советскую землю от гитлеровской нечисти, когда колхозники и колхозницы нашей Родины вносят из своих сбережений средства на вооружение, я не могу остаться в стороне. Докладываю вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что на счет Госбанка я внес из личных сбережений, заработанных мною в колхозе, 22 100 рублей на строительство танковой колонны «Иркутский колхозник».

И вот ответ правителя:

«Благодарю вас, товарищ Санхядов, за заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Примите мой привет и благодарность Красной Армии».

Ответ вождя. Фото: архив героя публикации

22 100 рублей - большие деньги для того времени. Для сравнения: средняя зарплата рабочего в 43-м была 300 - 400 рублей. Где взял такую сумму Прокопий?

- Это, конечно, отдельная история, - продолжает Сергей Александрович. - Прадед не был богачом. Наоборот, прошел нелегкий путь. Например, после 1917 года его вместе с семьей депортировали из родного поселка Никилея, что в Качугском районе, в Баяндай. Всю жизнь много работал, вырастил троих детей: сына Исака, который был моим родным дедом, и двух дочерей. Но всегда был бережливым, скопил и бережно хранил немало семейных ценностей - в основном изделия из серебра. Их, видимо, он и продал, чтобы выручить деньги.

Да, он был не единственным, кто пожертвовал сбережения. Например, в сообщении «Правды» от 21 января 1943 года говорится, что на строительство этой танковой колонны колхозниками Иркутской области было собрано 58 млн рублей и 5 кг золота. Вклад Прокопия весом!

- Тогда было особое мировоззрение у людей, все стремились к Победе, - говорит Сергей Александрович. - И мы гордимся своим дедом, которому сказал спасибо сам Сталин. Эту историю мы постараемся сохранить надолго!