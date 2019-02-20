2019-02-20T08:42:50+03:00
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Расплата за славу: кота Батона, который предотвратил побег черепах, украли из зоогалерии Иркутска

Пушистика воровали несколько раз
Ольга БУЕВА
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Расплата за славу: кота Батона, который предотвратил побег черепах, украли из зоогалерии Иркутска. Фото: архив зоогалереи ИркутскаРасплата за славу: кота Батона, который предотвратил побег черепах, украли из зоогалерии Иркутска. Фото: архив зоогалереи Иркутска
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Неожиданная судьба постигла рыжего кота Батона, который несколько лет мирно жил в зоогалерее Иркутска. Напомним, усатый прославился после того, что предотвратил побег двух черепах. Супруги Шрек и Фиона шесть лет мирно жили в стеклянном вольере. Никто из сотрудников зоогалереи и представить не мог, что у их подопечных созрел коварный план. Рано утром, накануне Нового года, когда никого из посетителей не было, черепахи сломали панцирем стекло толщиной шесть миллиметров и выбежали на свободу. Парочку увидел рыжий кот Батон, который лениво лежал на полу. Он тут же подскочил и задержал коварных беглецов не хуже настоящего полицейского. Запрыгивая то на Фиону, то на Шрека, он громко мяукал – звал сотрудников зоогалереи. В итоге черепах удалось остановить.

- Батон молодец, следит за порядком в зоопарке, настоящий хозяин здесь, - с гордостью говорила тогда куратор зоогалереи Людмила Ивушкина . - Такому ответственному сотруднику и премию можно выписать.

Запрыгивая то на Фиону, то на Шрека, он громко мяукал – звал сотрудников зоогалереи. Фото: архив зоогалерии

Запрыгивая то на Фиону, то на Шрека, он громко мяукал – звал сотрудников зоогалереи. Фото: архив зоогалерии

Однако у славы, обрушившейся на Батона после публикации в СМИ, была и своя обратная сторона. Никто ведь не подумал, что коту, ставшему звездой соцсетей, требуется охрана. Да и лишних денег на секьюрити у владельцев мини-зоопарка просто нет. Поэтому Батон по-прежнему спокойно разгуливал по зоогалерии, общался с посетителями - только что автографы не раздавал. И вот однажды кот исчез.

- Батона украли, - вздыхает Людмила Ивушкина. - Правда, потом он все-таки вернулся.

Попыток воровства Батона было несколько и всякий раз отважному животному удавалось вырваться из рук злоумышленников. Но вот в июле он снова исчез и не вернулся.

- Он ведь был таким красивым, шикарным, пушистым, - продолжает Людмила. - Его и раньше посетители обожали. Надеемся, что сейчас он в хороших руках!

Та самая черепаха. Фото: архив героев публикации

Та самая черепаха. Фото: архив героев публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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