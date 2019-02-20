2019-02-20T16:10:40+03:00
Общество

Сожгли пять верблюдов: в Бурятии осудили ритуал байкальских шаманов

Ангарские шаманы провели обряд «Жэн тэнгэри яба» [фото, шокирующее видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Сожгли 5 верблюдов: в Бурятии осудили ритуал байкальских шамановСожгли 5 верблюдов: в Бурятии осудили ритуал байкальских шаманов
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Видеоролик с массовым обрядом жертвоприношения верблюдов ангарских шаманов возмутил пользователей соцсетей. На кадрах видно, как под мистическую, пронизывающую музыку пять верблюдов силой тащат под звуки шаманских бубнов к месту проведения ритуала. А затем весь караван сжигают. Оказывается, называется такой ритуал, направленный на укрепление России и её народов «Жэн тэнгэри яба». И провели его байкальские шаманы впервые в истории современной России.

Сожгли 5 верблюдов: в Бурятии осудили ритуал байкальских шаманов.Видео канала «Восточная Азия». Шаманы Сибири «Вечно Синее Небо»Предоставлено "КП"

- Обряд проводится от чистого сердца, от души, - заверил на видео заместитель Верховного шамана России Артур Цыбиков. – Сохраняя и возрождая такие традиции, мы восстанавливаем культурные ценности, которые помогут нашему государству и всем людям. Почему именно верблюды? Потому что у бурят это животное считается наивысшим в подношении богам. А цифра пять в наших гаданиях, как и в школе, считается отличным результатом.

Верблюдов тащат на ритуал.

Верблюдов тащат на ритуал.

Однако в религиозном шаманском центре «Тэнгэри», который находится Бурятии, подобный ритуал не оценили. Оно и понятно, ведь, как правило, в бурятских родовых тайлаганах жертвуют домашний скот и птицу: баранов, еще реже – коней. Более того, жертвоприношение верблюдов в «Тэнгэри» назвали варварским и выразили свой протест.

- Мы просто негодуем, - отметили в центре «Тэнгэри», - Этот извращенный ритуал, проводимый организацией «Хухэ Мунхэ Тэнгэри» из Ангарска, ломает традиции и обычаи бурятского народа, порочит святость, сакральность и честь шаманизма, богов и Тэнгриев, и несет потенциальный вред населению. Тем более верблюд считается священным животным для бурят и его в жертву не приносят. И еще: ни одно животное при проведении обрядов не может быть убито бессмысленно.

Сожгли 5 верблюдов: в Бурятии осудили ритуал байкальских шаманов

Сожгли 5 верблюдов: в Бурятии осудили ритуал байкальских шаманов

ИСТОЧНИК KP.RU

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