2019-02-21T08:47:58+03:00
Общество

В Иркутске создали первую в России настольную игру «Я полицейский»

Теперь генералом сможет стать каждый [фото]
Олег ФЕДОРОВ
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В Иркутске создали первую в России настольную игру «Я полицейский».В Иркутске создали первую в России настольную игру «Я полицейский».Фото: Александр МЕДВЕДЕВ
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Иркутск по праву может считаться родиной современной интеллектуальной настольной забавы. Руководитель пресс-службы регионального МВД Герман Струглин вместе с коллегами придумали игру, в которой можно примерить на себя роль полицейского. Идею вынашивали целых три года, разрабатывали стратегию и правила игры. Первые эскизы были сделаны в стенах Комсомольской правды. И вот 18 экземпляров настольного квеста летят в Москву в главное управление МВД России, а в Иркутске уже провели первую открытую партию.

- Вопросы в игре актуальные и взяты, что называется из жизни, но на многие даже не все взрослые могут ответить,- замечает один из разработчиков Герман Струглин.- Так что интересно будет как детям, так и их родителям.

У каждого свои вопросы, игроки кидают кубики и поочередно задают их друг другу, на всех 140 штук. За правильные ответы и выполненные задания получают звезды на погоны. Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

У каждого свои вопросы, игроки кидают кубики и поочередно задают их друг другу, на всех 140 штук. За правильные ответы и выполненные задания получают звезды на погоны.Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

В игре «Я полицейский» можно выбрать одного из 4 героев: следователя, оперативника, участкового и инспектора ГИБДД. У каждого свои вопросы, игроки кидают кубики и поочередно задают их друг другу, на всех 140 штук. За правильные ответы и выполненные задания получают звезды на погоны. За час можно от рядового дослужиться до генерала полиции. Игра просвещает по многим моментам, и сочетает в себе элементы «Крокодила», когда участникам нужно жестами показать загаданное слово. Более того, в ней даже есть тир, где можно попрактиковаться в меткости.

- Вопросы бывают действительно интересными, на которые не сразу сообразишь, но многое зависит от удачи,- делится своими впечатлениями новоиспеченный генерал Евгений – студент, который пришел на презентацию.

В пресс-центре "Комсомольской правды" в Иркутске прошла первая открытую партию в новую настольную игру. Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

В пресс-центре "Комсомольской правды" в Иркутске прошла первая открытую партию в новую настольную игру.Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Настольная игра «Я полицейский» уже удостоена премии пиар-проект года. Создатели надеются, что преподнося жизненно важную информацию в игровой манере, можно будет оградить людей от необдуманных поступков, а кому-то, возможно, эти знания спасут жизнь. Игру можно будет приобрести в газетных киосках и в книжных магазинах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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