Мать с четырьмя детьми спасли на пожаре в Иркутске

В Иркутске на пожаре спасли семью. Женщина и ее четверо детей чуть не погибли, оказавшись пленниками огня в своем же доме.

- 22 февраля в 7.20 утра в пожарную службу Иркутска поступил сигнал, очевидцы рассказали, что горит крыша двух этажного дома на улице Автомобильная, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – По тревоге были подняты 20 спасателей. Когда они прибыли на место происшествия, с первого этажа успели выбежать 9 человек.

Предварительно, пожар начался на крыше и перекинулся в коридор.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Они рассказали пожарным, что в здании все еще остается семья с маленькими детьми. Но разбушевавшееся пламя отрезало им путь к выходу. Огонь уже подступал к их квартире, мать увела малышей в дальнюю комнату. Когда спасатели добрались до них, то увидели напуганных и раздетых детей. На руках у матери плакал новорожденный ребенок. Укрыв ребятишек и их маму, пожарные вывели семью на свежий воздух. К ним тут же бросились врачи скорой помощи, к счастью, их помощь не потребовалась.

Самое главное – люди не пострадали.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

После спасатели подвели итоги: пожар уничтожил крышу дома и потолочные перекрытия на площади 80 квадратных метров. По предварительной версии, он мог начаться из-за неисправной печи, которая отапливает здание. Но самое главное – люди не пострадали.