Вел дело иркутского тренера по плаванию, который изнасиловал десятки детей: следователь СК рассказал о громком преступлении

Допросы, улики, доказательства, очные ставки, апелляции, кассации…. Это еще не полный список того, что входит в обязанности настоящего следователя. При этом многие из нас представляют работу «следаков», основываясь на детективах и телесериалах, где главный герой порой за одну серию расследует громкое преступление. Кажется, все легко и просто. Но мало кто знает, как на самом деле проходят будни следователя. Насколько он соответствует экранному образу, о тонкостях службы и интересных делах– рассказал «Комсомолке» в преддверии Дня защитника Отечества 35-летний и.о. руководителя первого отдела процессуального контроля СУ СК России по Иркутской области Лаврентий Мантыков.

- Носить погоны я мечтал с детства, - говорит Лаврентий Мантыков. – Поэтому после окончания филиала московского Гуманитарного института сразу пошел в армию. Без нее, кстати, на госслужбу сейчас не попасть. На заметку молодежи, это одно из главных требований при отборе. Отслужив два года в морской пехоте, в 2010 году попал в Следственный комитет. Приказ о зачислении у меня был от 24 февраля. Так что этомой самый лучший подарок на День защитника Отечества.

Будущий следователь во время службы в морской пехоте. Фото: личный архив Лаврентия Мантыкова.

Только начав службу в Эхирит-Булагатском районе, еще молодому следователю Лаврентию Мантыкову сразу досталось расследование нашумевшего уголовного дела, которое он запомнил на всю жизнь. В поселке Усть-Ордынский двое местных малолетних отморозков ограбили и убили семейную пару ветеранов Великой отечественной войны. Они залезли к пенсионерам в дом через окно, расправились с пожилыми людьми, а затем, забрав деньги и награды, скрылись.

- Хорошо, что их удалось найти через два дня, - говорит Лаврентий Мантыков. – Дело я вел около 5-6 месяцев и преступники получили заслуженное наказание. Помню, для меня было делом чести, раскрыть такое дикое преступление. Старики ведь подарили нам мирное небо над головой.

Дальше, больше. Уже старшего лейтенанта Лаврентия Мантыкова перевели на должность заместителя руководителя следственного отдела по Ленинскому району Иркутска. И вот здесь, следователю в руки попало одно из самых громких уголовных дел последних лет. В 2015 году детского тренера и директора одного из иркутских бассейнов Эдуарда Рукосуева обвинили в изнасиловании детей и съемке порно с их участием.

- Я лично выезжал на его задержание и обыск, - говорит следователь. – Работал по этому делу пять месяцев, затем его передали в Главное следственное управление. А приговор Рукосуев услышал в прошлом году. Его осудили на 23 года колонии строгого режима. Сложность расследования была в том, что даже родители потерпевших детей долгое время не могли поверить в то, что учитель совершил такое. О Рукосуеве у них сложилось только положительное впечатление, ему доверяли. Даже были случаи, когда ребенок плохо учился и родители звонили Рукосуеву посоветоваться. Он своим авторитетным мнением и словами влиял на ребят.

Сейчас уже майор Лаврентий Мантыков служит в главном управлении СУ СК России по Иркутской области. Курирует работу следственных районных отделов. За 9 лет службы понял, что работа следователя одна из самых сложных, но в то же время – очень интересная.

- Знаете, наша профессия чем-то похожа на работу журналистов, - уверен Лаврентий Мантыков. – Ведь мы, как и вы, должны быть разносторонними и общительными. Мы расследуем не только убийства. Но и преступления, связанные с экономикой, коррупцией, медициной, благодаря чему хорошо разбираемся в разных вопросах. Кроме того, мы также должны обладать умением располагать к себе людей, находить общий язык. Словом, также как и корреспонденту с героями своих публикаций. Это все помогает выяснить детали, которые помогут в расследовании уголовного дела. Я вообще считаю, что любой следователь – это хороший психолог.

Ну и конечно никуда в СК без трудолюбия. Порой о выходных следователи просто забывают. А в свои дежурства должны быть готовы к выезду на место преступления в составе оперативной группы и в два часа ночи и в пять утра. Впрочем,о таких подробностях службы «следаков» мы знаем по фильмам и сериалам. Но всегда ли правдоподобно отражены их экранные образы и есть ли ляпы?

- Конечно, некоторые детали преподносят в красочном виде, - улыбается Лаврентий Мантыков. – Например, в сериале «След» дела расследуются очень быстро. На мой взгляд, самый правдоподобный сериал о нашей профессии «Тайны следствия». Порой узнаю свою работу с той, что выполняет главная героиня Мария Швецова.

С таким тяжелым графиком следователь, впрочем, как и любой человек с погонами, просто обязан поддерживать себя в хорошей физической форме. Лаврентию Мантыкову в этом помогает его любимое хобби. В выходные майор играет в футбол. Есть у него и любимая команда. Что удивительно, с детства следователь болеет, нет, не за «Динамо», а за «Спартак».