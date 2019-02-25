Подарки на 8 Марта в Иркутске: топ самых желаемых весенних презентов

Вот и приближается самый долгожданный и поистине прекрасный весенний праздник - 8 Марта. Международный женский день принято отмечать с размахом, для этого даже выделили целый выходной! Каждый мужчина готовится заранее, ломает голову, чтобы удивить всех знакомых дам. Да… Тяжело, не спорим. Всем набор гелей для душа не преподнесешь - еще обидятся. Но не переживайте, «Комсомолка» подготовила для вас, дорогие мужчины, шпаргалку в мире подарков, чтобы вы точно не попали впросак. Берите блокноты и записывайте.

Презент для любимой жены

Что же подарить любимой супруге? Во-первых, не забывайте про стандартный презент - цветы. Без них никуда! Не слушайте, если кто-то говорит о том, что это пустая трата денег. Всегда приятно получить охапку благоухающих тюльпанов или роз -настроение сразу приподнимается. А если с цветами жене преподнести коробочку с красивым кольцом или сережками, то поцелуи и радостные возгласы вам точно обеспечены.

Отличным вариантом для презента будет флакончик первоклассных духов с цветочными весенними нотками или сертификат в спа-салон или салон красоты - пусть ваша дама сердца расслабится от всей души. Все мы, девочки, любим массаж.

Ну и, конечно, не забудьте самое главное – поход в ресторан. Приятная атмосфера, живая музыка, напитки, еда - красота!

Подарки на 8 марта в Иркутске: уходовые средства для волос и ногтей

В магазине "Модерн" можно приобрести - оборудование для стайлинга и завивки, профессиональные средства для ухода за волосами, большой выбор фенов, расчесок, машинок для стрижки, а также все для работы мастера ногтевого сервиса: гель-лаки, инструменты, оборудование.

Фото: МЕДВЕДЕВ Александр

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75-й квартал, 22, тел.: 7(3955) 52-19-32;

г. Усолье Сибирское, ул. Красных Партизан, проспект, 41, тел.: 7(39543) 6-66-60

Фото: МЕДВЕДЕВ Александр

Подарочек любимой дочурке

Для любого мужчины любимая дочь всегда остается малышкой, сколько бы лет ей ни было. Так хочется, чтобы на лице дочурки всегда была улыбка. А 8 Марта - очередной повод напомнить о том, как сильна отцовская любовь.

Конечно, выбор подарка зависит от возраста дочери. Если она уже взрослая, то вполне подойдет и то, что в списке желаемого у жены. Не забывайте про гаджеты! Не лишним будет новенький айфон. Да, согласны, цена немаленькая, но зато сколько счастья!

С маленькими девочкам, с одной стороны, все проще: подарил куклу, и она счастлива. Но в сегодняшнем разнообразии игрушек можно с ума сойти! Поэтому лучше прямо спросить у ребенка, какую барби или пупса ей хочется. Детская косметика - отличный вариант. Хватит таскать у мамы дорогущую помаду, пора обзавестись своим бьюти-богатством!

Сюрприз для мамы

Что же подарить самой главной женщине в жизни? Никуда без цветов! Подойдут благородные красные розы, огромная охапка свежих тюльпанов, благоухающие лилии или оригинальные герберы. А можно купить цветок в горшке, который долгое время будет напоминать маме о любимом сыне.Выбор за вами. Дополнительным презентом может стать билет на концерт кумира, в театр или филармонию.

Никуда без косметики - мамочки любят крема, масочки и прочие принадлежности для красоты. Набор самых необходимых продуктов в виде ночного и дневного крема точно не разочарует.

Подарки на 8 марта в Иркутске: монгольский кашемир

Фото: Gobi

Мягкий, теплый монгольский кашемир…Свитер согреет в морозные дни, а шарф защитит от ветра в промозглые. И самое главное - подарит красоту и радость, станет символом душевного тепла.

Фото: Gobi

Адрес: г. Иркутск, ул. Советская, 3

Тел. 8-800-770-72-61

Сайт gobi.ru

Фото: Gobi

Как выбрать подарок бабуле

Хороший вариант - бытовая техника, чтобы облегчить готовку. Для этого хорошо подойдет мультиварка или красивый стильный чайник, сделанный под самовар.

Можно купить большой фарфоровый сервиз для семейных посиделок. А если бабушке будет жалко его трогать, то он сможет отлично вписаться в сервант.

Красивая расшитая скатерть точно порадует бабулю.

Можно приобрести сертификат в аптеке - пусть закупается нужными средствами. Или купите то, что ей нужно: например, набор для измерения давления, термобелье, ортопедический матрас или подушку.

А если старушка увлекается рукоделием и вязанием, то преподнесите набор пряжи или комплект для вышивания крестиком.

Для коллег

Здесь можно оригинальничать, подойти к празднику с юмором. К примеру, закупить одинаковые футболки со смешным принтом или подарить веселую кружку. Отличный вариант - банные принадлежности. С косметикой лучше не рисковать, а вот, к примеру, цветные бомбочки для ванн - самое то.

Чайный или кофейный набор - супер! Дешево, сердито и всегда пригодится.

Если финансы позволяют, то можно подарить по сертификату в салон нижнего белья или магазин косметики.