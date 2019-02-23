Пса, плывшего на льдине по Ангаре, спасли в Иркутске

Жители Иркутска, прогуливавшиеся с утра по набережной Ангары, увидели необычную картину. Прямо мимо них проплывала большая льдина, в центре которой одиноко сидел…пес! Это произошло 22 февраля.

Судьба бедного животного не на шутку встревожила иркутян. Неравнодушные люди сразу позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу. На счету была каждая минута, ведь стремительное течение реки уносило льдину с собакой все дальше и дальше. На помощь к бедолаге отправили лодку.

- Льдину удалось прижать к берегу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пес благополучно перебрался на сушу.

По словам спасателей, мохнатый капитан проплыл на своем «судне» около 4 километров. Помахав своим спасителям на прощание хвостом, пес убежал в неизвестном направлении. Но на этом история приключений «речного волка» не закончилась. Через 40 минут звонки вновь обрушились на диспетчера, очевидцы рассказали, что собака забралась на другую льдину и продолжила свой сплав по реке. На этот раз, обошлось без помощи спасателей.

«Лодку» путешественника прибило к опоре Иннокентьевского моста на мелководье. Оттуда пес сам доплыл до берега. Тем не менее, иркутяне звонили в МЧС еще до позднего вечера, всех интересовала судьба четвероногого экстремала. Увы, она остается неизвестной. Пес исчез также внезапно как и появился.