2019-02-23T11:12:42+03:00
Звезды

Пианиста Дениса Мацуева наградили медалью имени Льва Николаева

Ее вручают за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры
Ольга БУЕВА
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Пианиста Дениса Мацуева наградили медалью имени Льва НиколаеваПианиста Дениса Мацуева наградили медалью имени Льва НиколаеваФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пианиста Дениса Мацуева наградили золотой медалью имени Льва Николаева. Церемония прошла в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Об этом сообщает ТАСС.

Наш знаменитый земляк отметил, что для него большая честь находиться в списке награжденных. Также он добавил, что классическая музыка в наше время – один из главных просветителей.

- Могу вам точно сказать, что за последние 20 лет выросло целое поколение публики, которая ходит на концерты классической музыки, - сказал он. - Во всех городах. Половина зала - молодые лица.

Кроме Дениса Мацуева, медали Льва Николаева получили журналисты Павел Гусев и Эдуард Сагалаев, замглавы Роспечати Владимир Григорьев.

СПРАВКА «КП»

Золотая медаль имени Льва Николаева — медаль, учрежденная в 2011 году при поддержке Министерства образования и науки РФ и телекомпании «Цивилизация». Почетная награда вручается ежегодно за существенный вклад в просвещение...

ИСТОЧНИК KP.RU

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