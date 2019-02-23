Пианиста Дениса Мацуева наградили медалью имени Льва Николаева

Пианиста Дениса Мацуева наградили золотой медалью имени Льва Николаева. Церемония прошла в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Об этом сообщает ТАСС.

Наш знаменитый земляк отметил, что для него большая честь находиться в списке награжденных. Также он добавил, что классическая музыка в наше время – один из главных просветителей.

- Могу вам точно сказать, что за последние 20 лет выросло целое поколение публики, которая ходит на концерты классической музыки, - сказал он. - Во всех городах. Половина зала - молодые лица.

Кроме Дениса Мацуева, медали Льва Николаева получили журналисты Павел Гусев и Эдуард Сагалаев, замглавы Роспечати Владимир Григорьев.

СПРАВКА «КП»

Золотая медаль имени Льва Николаева — медаль, учрежденная в 2011 году при поддержке Министерства образования и науки РФ и телекомпании «Цивилизация». Почетная награда вручается ежегодно за существенный вклад в просвещение...