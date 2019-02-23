2019-02-23T14:29:14+03:00
Общество

«Оживились, мальчики»: полицейским из Бурятии на 23 февраля подарили стриптиз

МВД уже проводит по этому поводу проверку
Ольга БУЕВА
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«Оживились, мальчики»: полицейским из Бурятии на 23 февраля подарили стриптиз. Фото: группа "Омбудсмен Бурятии"«Оживились, мальчики»: полицейским из Бурятии на 23 февраля подарили стриптиз. Фото: группа "Омбудсмен Бурятии"
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Пикантный ролик гуляет по Сети. На кадрах - полицейские сидят в актовом зале, входит девушка в эротическом наряде и начинает исполнять перед ними стриптиз. Интересно, что среди зрителей не только солидные стражи порядка в форме, но и сотрудницы полиции.

- Оживились, мальчики, - подтрунивает одна из работниц.

К слову, при этом некоторые полицейские смущенно отводят глаза от танцовщицы в эротичном наряде, другие – весело переговариваются между собой. Оказывается, танец с огоньком своим коллегам подарили дамы из Октябрьского отдела. Таким оригинальным способом они решили поздравить личный состав, который состоит по большей части из мужчин, с праздником.

В сети ролик быстро набирает просмотры. Не обошлось и без шуток.

- Это вам не пена для бритья! – иронизируют пользователи.

- Какой изящный подарок, - вторят им другие.

Кстати, руководство полиции придерживается другого мнения по поводу оригинального презента. Как рассказали в пресс-службе МВД республики, по этому факту уже началась проверка. Сотрудники установят причастных к «нарушению служебной этики».

«Оживились, мальчики»: полицейским из Бурятии на 23 февраля подарили стриптиз. Видео: группа "Омбудсмен полиции".Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

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