2019-02-24T11:56:15+03:00
Общество

Версия: вооруженная банда расстреляла 20-летнего студента на трассе в Братске

По предварительной информации преступники уже задержаны
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Погибший студент. Фото: соцсети.Погибший студент. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Шокирующая новость о вооруженной банде, которая устроила стрельбу на трассе в Братске, появилась в соцсетях. Сообщалось, что вечером, 22 февраля, несколько преступников сначала обстреляли из охотничьего ружья проезжающий мимо внедорожник Toyota Land Cruiser, а затем перекрыли дорогу и остановили Ладу Приору, в которой находились студенты из Красноярска. Затем заставив водителя, которым оказался 20-летний парень выйти из машины, злоумышленники его застрелили. «Комсомольской правде» в Иркутске удалось связаться с братом погибшего Дмитрием.

- Когда брат вышел из машины, эти отморозки сразу ему сказали, что будут стрелять, - рассказывает Дмитрий. – На что он ответил: «Стреляйте, только моих друзей не трогайте», повернулся и получил пулю или дробь между лопаток. Его девушку они порезали ножом. Она жива, у нее задето лёгкое. Врачи говорят, что потеряла много крови, но операция прошла успешно. Ее жизни ничего не угрожает.

Кстати, сама пострадавшая девушка уже выложила на своей страничке в соцсети душераздирающий пост, посвященный погибшему парню.

- Ты мой герой, - пишет она. - Ради наших жизней ты пожертвовал собой, любимый. Мое сердце раздроблено. Не забуду тебя никогда, ты мое все, жизнь моя.

По словам Дмитрия преступников вскоре задержали. По неподтвержденной пока информации, те попытались отстреливаться от полицейских. В пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области, «Комсомолке» сообщили, что точная информация по этому преступлению появится позже. Тогда и станет известна вся картина того трагического события.

Что касается погибшего студента, то по словам Дмитрия, его брат мог знать лично своих палачей.

- Наверное, не ожидал от знакомых такого, - говорит Дмитрий. – Правда, с ними он вряд ли плотно общался. Брат учился на последнем курсе в красноярском университете, занимался волейболом, очень любил охоту и рыбалку...

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории. Возможно, вскоре появятся новые подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Цвет настроения: Филипп Киркоров перед концертом в Иркутске сходил в кино
Замахивался ножницами во время ссор: иркутянин отправился за решетку за угрозы убийством своей сожительнице
ДТП в Тайшете: грузовик с гравием упал с моста
В Иркутской области осудили руководителя организации за контрабанду леса на 22 миллиона
17-летний подросток за рулем авто столкнулась со встречной машиной в Ангарске
ДТП в Иркутске: один человек пострадал в столкновении двух иномарок на улице Новаторов
ВХЛ: ХК «Ермак» уступил на выезде ХК «Югра» 4:1
Житель Бурятии пытался из арбалета запустить в колонию стрелу с наркотиками
Прогноз погоды в Иркутске: 23 февраля днем -3
Плата за вывоз отходов для предпринимателей Иркутской области будет снижена в три раза
Около 10 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии на теплосетях в Иркутске
ДТП в Ангарске: 17-летний подросток попал в аварию на чужом автомобиле
Вторую операцию по пересадке печени провели в Иркутске: она длилась 16 часов подряд