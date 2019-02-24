Версия: вооруженная банда расстреляла 20-летнего студента на трассе в Братске

Шокирующая новость о вооруженной банде, которая устроила стрельбу на трассе в Братске, появилась в соцсетях. Сообщалось, что вечером, 22 февраля, несколько преступников сначала обстреляли из охотничьего ружья проезжающий мимо внедорожник Toyota Land Cruiser, а затем перекрыли дорогу и остановили Ладу Приору, в которой находились студенты из Красноярска. Затем заставив водителя, которым оказался 20-летний парень выйти из машины, злоумышленники его застрелили. «Комсомольской правде» в Иркутске удалось связаться с братом погибшего Дмитрием.

- Когда брат вышел из машины, эти отморозки сразу ему сказали, что будут стрелять, - рассказывает Дмитрий. – На что он ответил: «Стреляйте, только моих друзей не трогайте», повернулся и получил пулю или дробь между лопаток. Его девушку они порезали ножом. Она жива, у нее задето лёгкое. Врачи говорят, что потеряла много крови, но операция прошла успешно. Ее жизни ничего не угрожает.

Кстати, сама пострадавшая девушка уже выложила на своей страничке в соцсети душераздирающий пост, посвященный погибшему парню.

- Ты мой герой, - пишет она. - Ради наших жизней ты пожертвовал собой, любимый. Мое сердце раздроблено. Не забуду тебя никогда, ты мое все, жизнь моя.

По словам Дмитрия преступников вскоре задержали. По неподтвержденной пока информации, те попытались отстреливаться от полицейских. В пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области, «Комсомолке» сообщили, что точная информация по этому преступлению появится позже. Тогда и станет известна вся картина того трагического события.

Что касается погибшего студента, то по словам Дмитрия, его брат мог знать лично своих палачей.

- Наверное, не ожидал от знакомых такого, - говорит Дмитрий. – Правда, с ними он вряд ли плотно общался. Брат учился на последнем курсе в красноярском университете, занимался волейболом, очень любил охоту и рыбалку...

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории. Возможно, вскоре появятся новые подробности.