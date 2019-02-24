2019-02-24T15:09:30+03:00
Спорт

Саночник из Братска Семен Павличенко выиграл этап Кубка мира в Сочи

Благодаря этой победе Семен Павличенко вышел в лидеры общего зачета
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Саночник из Братска Семен Павличенко выиграл этап Кубка мира в Сочи. Фото: личная страничка Семена Павличенко в соцсетях.Саночник из Братска Семен Павличенко выиграл этап Кубка мира в Сочи. Фото: личная страничка Семена Павличенко в соцсетях.
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Братский саночник Семен Павличенко продолжает пополнять свою богатую коллекцию наград. 24 февраля сибиряк выиграл девятый финальный этап Кубка мира, который проходит в Сочи. Наш спортсмен стал лучшим в одиночных санях, показав результат в 1 минута 43,867 секунды.

На 0,434 секунды отстал от Семена Павличенко еще один россиянин Роман Репилов, который взял серебро. Бронзу к себе в Италию увозит Доминик Фишналлер. Кроме того, в пятерку сильнейших вошли еще два россиянина: Максим Аверин и Александр Степичев. А вот земляк Семена Павличенко братчанин Александр Горбацевич финишировал в Сочи лишь на 24-м месте.

Но вернемся к главному герою вечера. Благодаря победе в Сочи, Семен Павличенко вышел в лидеры общего зачёта Кубка мира. «Большой хрустальный глобус» сибиряк может завоевать в том случае, если выиграет решающую гонку – спринт. Он состоится также 24 февраля.

Напомним, этот год начался для Семена Павличенко сверхудачно. В январе он стал чемпионом мира в эстафетной гонке в немецком Винтерберге. После той победы, бабушка спортсмена рассказывала, что эту победу Семен посвятил своему старшему сыну, у которого был день рождения. (Подробности)

А в начале февраля братчанин выиграл чемпионат Европы в немецком Оберхофе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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