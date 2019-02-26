Погода на март 2019 в Иркутске: аномальное потепление продлится еще неделю

Жители Иркутска, уставшие от аномальных холодов, с радостью встретили долгожданное потепление. Многие даже успели спрятать подальше пуховики и шубы! И действительно, зубодробительные морозы сменились аномальным теплом. Уже вторую неделю столбики термометров в областном центре показывают на 10-12 градусов выше нормы! Какие же прогнозы обещают синоптики в марте 2019?

Начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова рассказала об аномальном потеплении в Иркутске 00:00 00:00

- Да, действительно, такое потепление большая редкость для Приангарья, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Но рекорд не побит. Так, самый жаркий день февраля в истории метеонаблюдений Иркутска был 28 февраля 1987 года, тогда было +10.

По прогнозам синоптиков в ближайшую неделю в Иркутске воздух прогреется до +2, +6. Ночью в областном центре -7,-12 градусов.

Иркутяне уже вовсю готовы встречать раннюю весну, которая пришла в город. Но метеорологи напоминают о том, что мы все-таки живем в Сибири. Поэтому прощаться с морозами рановато. Зима не спешит покидать Приангарье. По предварительным прогнозам с 8-10 марта в Иркутске незначительно похолодает. Однако заметно это будет в основном ночью. Такая она, погода на март 2019 года.