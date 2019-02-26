Вместо 3 часов добирались 11: в Бурятии 9-летний ребенок умер из-за неразберихи во время медэвакуации

В Бурятии набирает обороты скандал. Девятилетний мальчик скончался во время экстренной медэвакуации. Все дело в том, что самолету Ан-2, на котором ребенка должны были доставить из северного городка Таксимо в Улан-Удэ, на полпути пришлось совершить экстренную посадку в Хоринске. Это примерно в 100 километрах от столицы Бурятии. Таким образом, были потеряны драгоценные часы на то, чтобы спасти школьнику жизнь.

- Мальчик действительно был в крайне тяжелом состоянии, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске главный врач Территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин. – Он был в коме и находился под искусственной вентиляцией легких. Также с ним в тяжелом состоянии доставляли взрослого мужчину. В Улан-Удэ борт должен был прибыть в 19.10. Но в Хоринске они сели в 19.20. Почему рейс прервался? По информации командира, у них заканчивалось топливо и они просто не дотянули бы до Улан-Удэ. Авиакомпания предложила нам дозаправить самолет и отправить его дальше. Но мы решили снять пациентов с рейса и доставить их в хоринскую больницу. Из Улан-Удэ, тем временем, выехали реанимобили, которые привезли пациентов в город лишь к 2 часам ночи.

Таким образом, время медицинской эвакуации вместо 3 часов заняло 11. Мужчину врачам удалось спасти, а ребенок умер почти сразу по прибытию в улан-удэнскую больницу.Повлияла ли столь долгая эвакуация на состояние мальчика? По словам Вячеслава Тимкина, любая подобная доставка пациента отрицательно сказывается на его здоровье. Но в этом случае она была просто необходима, так как в больнице Таксимо не было подходящих условий для его спасения.

- Этот рейс вообще мог закончиться плачевно для всех, - добавляет Вячеслав Тимкин. – Ведь в Хоринске им пришлось садиться на старую взлетно-посадочную полосу аэродрома, который функционировал еще в советские времена. То есть практически в поле, где нет освещения. При этом приземлялись они практически в сумерки. Спасло то, что пилоты уже летали в этот район и хорошо ориентировались.

Центр медицины катастроф Бурятии уже подал на авиакомпанию, осуществлявшую перелет, жалобу в Росавиацию и транспортную прокуратуру. А также направили уведомление о расторжении контракта. Сейчас идут разбирательства. Кстати, у самой авиакомпании, офис которой находится в Орле, есть по поводу этой ситуации своя точка зрения.

- У нас есть все документы, что в баках оставалось 550 литров, - рассказала «Комсомолке» адвокат авиакомпании Оксана Оболонская. – Во время полета произошла следующая ситуация. На борту Ан-2 сработал датчик бензоконтроля, а если точнее, сигнализация, которая показывает критический остаток топлива. По всем правилам, командир воздушного судна просто обязан был убедиться в достаточном количестве горючего и приземлиться. Что он и сделал. После посадки мы быстро убедились, что тревога оказалась ложной, и сразу отправили заявку, что показания датчиков не подтвердились. Мы готовы были продолжить полет. Однако заказчик принял решение забрать ребенка и доставить его в больницу своими силами. Мы бы гарантированно добрались до Улан-Удэ за 30-40 минут.

В любом случае, кто виноват в этой ситуации и виноват ли вообще, предстоит выяснить транспортной прокуратуре, которая проводит проверку. Тот самый самолет Ан-2 сейчас находится на стоянке аэропорта Улан-Удэ. Полеты ему пока запрещены.