"Беру трубку и слышу: «Здравствуй, сын». Эту фразу я мечтал услышать с рождения". Мужчина нашел родного отца спустя 33 года

- Если ваш поиск еще актуален, то срочно приезжайте на съемки в Москву, - раздался голос на том конце провода. - Мы нашли ваших родных!

Дмитрий Куликов сначала подумал, что это розыгрыш, и уже хотел было бросить трубку, но редактор «Жди меня» сообщила, что перелет в столицу ему оплатят, тогда уж Дмитрий поверил. На самом деле заявку он подал еще 8 лет назад, написал, что ищет отца. Правда, ни ответа, как говорится ни привета. Надежду встретить родного человека 33-летний житель Бурятии практически потерял. А чудеса-то все-таки случаются!

- Я всегда мечтал увидеть отца, никогда в жизни его не видел, - говорит Дмитрий. - Лет в 5 - 6 сам себе внушил, что он летчик. Когда копали картошку и в небе пролетал самолет, я громко говорил всем: «Это мой папа летит».

А когда Дмитрий вырос, мама рассказала ему историю. В 1984 году Людмила по распределению уехала работать во Владивосток. Гуляя по набережной Японского моря, она познакомилась с солдатом-срочником Борей. Парень служил в местной воинской части и умудрялся ходить в самоволку.

Отец Дмитрия Куликова во время службы в армии. Фото: личный архив Дмитрия Куликова.

- Правда, маме он тогда представился художником, рисующим картины на закате, - улыбается Дмитрий Куликов. - Ведь в город он ходил в «гражданке». В общем, закрутилась между ними любовь. После одного из свиданий Люда забеременела, только вот встретиться с любимым больше не получилось. В части офицеры узнали о солдатских самоволках и посадили их на губу (гауптвахта - армейская тюрьма. - Прим. ред.). О выходах в город можно было забыть. Даже официальные увольнения запретили.

Рожать в чужом городе, без поддержки родных и близких Людмила не рискнула и почти сразу уехала в Бурятию. Родила мальчика, которого назвала в честь своего отца - Димой. Неизвестно, узнал ли тот солдатик о рождении сына, но найти свою любовь все же пытался. После дембеля приходил в ту самую квартиру, где жила Люда, но услышал только: «Здесь такая больше не живет».

Борис уехал в Казахстан, а Людмила осталась в Улан-Удэ.

- Мама всю жизнь прожила одна, замуж не вышла, - рассказывает Дмитрий. - Наверное, тот солдат остался самой большой ее любовью. Воспитывать меня помогал дедушка.

Двмитрий Куликов и его брат Дмитрий Белоусов с ведущим "Жди меня" Александром Лазаревым-младшим. Фото: личный архив Дмитрия Куликова.

И вот спустя 33 года Дмитрий оказался на телевидении. И первым, кого он увидел, - своего брата по отцу. Удивительно, но того тоже зовут Дмитрием! Только разница между ними 5 лет.

- У меня слезы к глазам подступили, когда увидел брата, а он еще говорит, что сейчас позвонит отцу и я с ним поговорю… - вспоминает Дмитрий Куликов. - Я беру трубку и говорю: «Привет, батя», а в ответ слышу: «Здравствуй, сын». Эту фразу мечтал услышать с самого рождения. Я сразу объяснил, что всегда хотел найти его и зла не держу.

После съемок передачи браться пошли гулять на Красную площадь. Фото: личный архив Дмитрия Куликова.

Сам Борис Белоусов (так зовут родного отца) приехать на программу не смог - возникли какие-то юридические проблемы. Однако с отцом Дмитрий Куликов планирует увидеться во время отпуска. Ну а с младшим братом-тезкой они общаются практически каждый день, как будто никогда и не расставались. Родные замечают, что внешне парни очень похожи.

- Теперь дружим семьями, - улыбается Дмитрий Куликов. - Брат хочет приехать в Бурятию, так что скоро вновь встретимся и обнимемся. Познакомлю и его, и отца с моими сыновьями - Ильей и Никитой.