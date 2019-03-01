Палы сухой травы в Иркутской области пройдут под контролем пожарных

Пал сухой травы — источник многих лесных пожаров. Очень часто в результате огонь вплотную подступает к поселкам и селам. Как с этим справиться, если, несмотря ни на какие предостережения и патрули, люди все равно считают отжиг самым простым и быстрым способом убрать участки от прошлогоднего сушняка? Только сделать это профессионально. Именно поэтому в ГУ МЧС по Иркутской области решено провести контролируемые профилактические отжиги и очистку территорий от горючего мусора. И тянуть с этим нельзя. Весна в регионе ранняя, погода достаточно теплая, снег почти сошел, а трава подсохла.

-Необходимо провести осмотры и ревизию проблемных территорий, граничащих с населенными пунктами, - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Василий Разумнов. - Взять на жесткий контроль опасные места, где уже сошел снег и есть острая необходимость провести профилактические отжиги сухой растительности для того чтобы в дальнейшем нам избежать крупных природных пожаров и предупредить их переход на населенные пункты. Эти мероприятия необходимо выполнить до особого противопожарного режима, который на территории Иркутской области планируется ввести в середине марта.

Разрабатываются маршруты патрулей, задача которых — не допустить, чтобы палом травы занялись в селах и садоводствах. Одновременно идет очистка обочин автомобильных дорог и ж\д трасс от валежника, сухой травы, опавших листьев.

-Первые профилактические отжиги уже начаты в Слюдянском районе, - продолжил Дмитрий Разумнов. - Они идут под наблюдением пожарных.

Всех, кто стал свидетелями самовольного пала сухой травы, просят сообщить об этом по «01».