Сдали более 9 тонн макулатуры: «Комсомолка» наградила участников акции «Сохрани лес. Прочти книгу»

Акция «Комсомольской правды» «Сохрани лес. Прочти книгу» уже так полюбилась иркутянам, что с каждым годом бьет новые рекорды. Все больше участников, все больше тонн макулатуры! Вот и в этом году мы вновь предложили горожанам обменять кипы старых запылившихся журналов, газет, исписанных тетрадок на уникальные издания из коллекций «КП», в том числе хиты - роман «Тайна трех государей», «Страна, за стол!» и издания для детей «Фиксики».

А что? Отличный обмен! И по традиции наибольший отклик наша акция получила среди школ города: 12 образовательных учреждений приняли участие в своеобразном конкурсе. Мало того, что благодаря такому проекту ребята задумаются о проблемах экологии, так еще и пристрастятся к классической и художественной литературе. Итак, сбор макулатуры длился почти 3 месяца. Общими усилиями участники собрали более 9 тонн. И, конечно, самых активных мы вновь пригласили в наш пресс-центр на церемонию награждения и дружеское чаепитие. Больше всех, постарались в школе № 80: собрали аж 3510 кг. К слову, это уже не первая победа 80-й школы в конкурсе «Комсомолки».

- Мы не пропустили еще ни одной вашей акции, - с гордостью говорит библиотекарь школы Анастасия Ковалева. – При этом всегда попадали в тройку лидеров. Вообще, макулатуру у нас собирают все: от первоклассника до директора школы. К тому же эту идею поддерживают все родители. У нас в учительской даже коробки для старых газет и журналов стоят. Когда они заполняются, я складываю все в специальное хранилище. То есть к акции мы готовимся круглый год.

Тройка призеров нашего конкурса.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бывали в 80-й школе и курьезные моменты во время сбора макулатуры. Однажды ученики так увлеклись, что вместе с коробками с пожелтевшими газетами случайно прихватили пакет с обедом сторожа. Вот и наш водитель удивился, когда выгружал коробки и вместе со старыми книгами нашел внутри колбасу и майонез!

Ну а книги, которые наш издательский дом дарит победителям и призерам, без дела на полках вовсе не пылятся. В той же 80-й школе, по словам Анастасии Ковалевой, за все года участия в акции уже накопилось более 400 новеньких книг. Ребята с удовольствием их берут и с упоением зачитываются Пушкиным, Лермонтовым. А в прошлом году старшеклассникам для подготовки к экзаменам не хватало «Тихого Дона» Шолохова. Но благодаря «Комсомолке» эти новые красочные книги тоже теперь заняли достойное место на полках библиотеки.

- Особенно радует, что появилась линия книг для самых маленьких ребятишек, - продолжает Анастасия Ковалева. - Например, «Фиксики» пользуются огромной популярностью среди первоклашек и второклашек. Кстати, мы посчитали, что если бы мы сдали всю эту скопившуюся макулатуру по рыночной цене в магазин, вырученных денег нам бы не хватило на закупку стольких книг!

Ну а теперь о призерах нашего соревнования. Второе место в конкурсе заняла школа № 2. Ее ученики показали не менее достойный результат - 1280 кг макулатуры. Почетная бронза досталась гимназии № 25, сдавшей 855 кг. Ну а памятные подарки от издательского дома «Комсомольская правда» получили все участники: Школы №1, 7, 10, 28, 31, 75, лицей №1, дом детского творчества №3, детский клуб «Молния». И, кстати, все они уже пообещали снова участвовать в акции в следующем году.