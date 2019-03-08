Портрет современной иркутянки: 39-летняя врач, замужем и с одним ребенком

В Иркутске женщины, это не только прекрасная половина города, но и его численное большинство! Потому что на 1000 девчонок в Иркутске по статистике 799 ребят. Всего по данным Иркстата в областном центре живут 346 783 женщины. Так кто же они такие, наши загадочные иркутянки? В преддверие Международного женского дня 8 марта, корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске попытался составить портрет среднестатистической женщины Иркутска.

Итак, согласно исследованиям, портрет типичной иркутянки такой: ей 39 лет, с высшим образованием, замужем и воспитывает, как минимум одного ребенка. Вероятнее всего, она врач или педагог. К слову, диплом о высшем образовании имеет почти каждая третья иркутянка.

- Среднестатистическая иркутянка трудится не только в сферах образования и медицины, - сообщили в федеральной службе статистики по Иркутской области. - Также среди популярных женских профессий художники, актрисы, ученые и лаборанты.

Зарабатывают при этом наши прекрасные дамы неплохо, в среднем 32 412 рублей. Многие из них делают блестящую карьеру, зачастую именно женщины возглавляют многие фирмы и ведомства. А там уже и платят побольше, женщины топ-менеджеры получают от 50 до 100 тысяч рублей. Поэтому заводить детей и уходить в декрет иркутянки не спешат. Они предпочитают сначала окончить ВУЗ, найти работу, или как принято говорить: «встать на ноги». Так 33,1% от числа всех молодых мам находятся в возрасте 25-29 лет.

Кстати в среднем женщины Иркутска живут 75 лет! А ведь это почти на 12 лет дольше, чем их партнеры. Стоит отметить, что в выборе своих спутников жизни сибирячки весьма консервативны – более трети женщин вступали в официальный брак. А это без малого 102 711 человек. В так называемом «гражданском браке» находятся 22 083 иркутянки. В потенциальных невестах же ходят 63 640 прекрасных дам. Если Вы всегда мечтали пойти под венец, то поспешите! Вакантных кавалеров на всех, увы, не хватит. В Иркутске настоящий дефицит холостяков – 58 008 человек!

КОНКРЕТНО

- Всего в Иркутске проживает 346 783 женщины.

- Средний возраст – 39 лет - 26 698 женщин.

- Средняя продолжительность жизни – 75 лет.

- Средняя зарплата - 32 412 рублей.

- Топ – 3 женских профессий: учителя, врачи, ученые.

- Самые оплачиваемые женские профессии: топ-менеджеры фирм, архитекторы, физики, инженеры.

- Личная жизнь. Состояли в браке – 124794. Никогда не состояли в браке – 63640. Разведенные официально – 25762.