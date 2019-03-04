"Выложилась на финише": отец лыжницы из Бурятии Алисы Жамбаловой о втором золоте Универсиады 2019

Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова продолжает покорять трассы Универсиады 2019. На соревнованиях в Красноярске сибирячка за неполные сутки выиграла вторую золотую медаль. 4 марта наша спортсменка стала лучшей в персьюте (гонке свободным стилем на 5 км). Результат Алисы – 12 минут 42.9 секунды. Серебро досталось Екатерине Смирновой из Тюменской области с отставанием +0.7 секунды. Бронза у Яны Кирпиченко, представляющей Алтайский край и Красноярский край, +9 секунд.

И вновь первыми поздравления лыжница получила от своего отца Саяна Жамбалова, который болел за нее рядом с гоночной трассой.

Алиса №1 во время гонки. Фото: официальный сайт Универсиады 2019.

- Алиса очень грамотно провела гонку, - делится эмоциями с корреспондентом «Комсомольской правды» в Иркутске Саян Жамбалов. – Задача была идти вровень с соперницами и далеко их не отпускать. А затем полностью выложиться на финише. Так она и сделала, здесь ей опыта уже не занимать. Ожидал ли я второе золото за два дня? Конечно! Теперь Алиса настраивается на спринт, который пройдет 6 марта. Правда, не знаю, поставят ли ее на него.

Напомним, 3 марта Алиса Жамбалова выиграла для России первое золото Универсиады 2019. Сибирячка стала лучшей в индивидуальной гонке классическим стилем на 5 километров. Алиса пробежала дистанцию за 14 минут 48,6 секунды.

Ну а в прошлом году Алиса Жамбалова впервые в карьере выступила на Олимпийских играх 2018. В Пхенчхане Алиса участвовала сразу на четырех стартах. Но добраться до медалей не смогла.

ДОСЬЕ «КП»

Алиса ЖАМБАЛОВА

Родилась: 13 сентября 1994 года в пос. Саган-Нур, Бурятия.

Достижения: серебряный призер чемпионата России в эстафете (2014), серебряный призер чемпионата мира среди юниоров в эстафете и бронзовый в скиатлоне (2013, 2014) Двукратная чемпионка Универсиады 2019.

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