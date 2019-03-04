Клещи могут выйти на охоту в Иркутской области уже в марте

Редкая для наших краев теплая февральская погода преподносит жителям области не только радость от грядущей весны, но добавит немало хлопот. Из-за высоких среднесуточных температур из зимней спячки начинают выходить клещи. На прошлой неделе 9-летняя девочка из села Урик после прогулки нашла на своей одежде опасного паразита. К сожалению, родители девочки клеща уничтожили, а надо было отнести его в центр профилактики клещевых инфекций. Тем не менее, официально в этом году с жалобами на укусы кровососов в региональное отделение Роспотребнадзора никто не обращался.

- Раннее появление клещей в этом году связано с мягкой погодой в феврале, - рассказала «Комсомольской правде» в Иркутске руководитель пресс-службы Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова. – Если погода останется такой же, то клещи выйдут на охоту еще в середине марта.

За 2018 год от присасывания клещей в Иркутской области пострадало почти 15 тысяч человек, в том числе 3381 ребенок. Из 8000 проверенных вирусологическими лабораториями клещей, зараженных клещевым энцефалитом, оказалось 1,5 %, боррелиозом - 24,5%. Показатели обращаемости находятся на уровне 2017 года. Но говорить о снижении показателей заболевания вирусами, опасными для жизни и здоровья людей, не возьмется сказать никто. Чтобы защитить себя от мелких и опасных паразитов, нужно сделать противовирусные прививки. Обычно их нужно 3. В Иркутске есть как зарубежная, так и отечественная вакцины.

- Вакцины ставят круглый год,- пояснила Светлана Каурова. – Самый лучший вариант поставить прививку за 2-3 недели до выхода в лес или выезда на дачу.

Традиционно самыми опасными районами остаются Иркутский и Ольхонский, - там больше всего отдыхающих. Так что лучше не откладывать заботу о своем здоровьев долгий ящик и не ждать начала прививочного сезона, а пройти вакцинацию прямо сейчас, пока клещи окончательно не проснулись.