2019-03-02T10:44:03+03:00
Общество

В Иркутскую область в ближайшие пять лет переедут около 4, 4 тысячи квалифицированных специалистов

В регион до 2024 года будут направляться соотечественники, проживающие сейчас за рубежом
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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В райцентрах Иркутской области требуются квалифицированные специалисты.В райцентрах Иркутской области требуются квалифицированные специалисты.Фото: Татьяна Коркина
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В Иркутской области сегодня острая нехватка квалифицированных специалистов, в том числе учителей и врачей. Когда-то в Сибирь выпускники вузов ехали по направлению, по комсомольским путевкам. Эту практику, хотя и несколько в ином виде, решено возродить. Правительство России одобрило программу по переселению в регион соотечественников из-за рубежа.

- Программой предусматривается переселение преимущественно квалифицированных специалистов, в том числе в сфере здравоохранения, - говорится в распоряжении, которое опубликовано на сайте Правительства России. - Реализация ее позволит привлечь в Иркутскую область до 2024 года около 4,4 тысячи соотечественников.

Прибывающих из-за границы людей будут размещать и подыскивать им работу по профессии в соответствии с планом по содействию добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом региональной программы «Труд и занятость», которая одобрена правительством России.

По-прежнему, большинство переселенцев едут к нам из Украины – 35% от всего потока. И поток растет. Если в прошлом году к нам переехало 135 тысяч человек, то в этом, еще не закончившемся году, уже около 200 тысяч. На совещании, посвященном вопросам устройства людей на новом месте, было рекомендовано увеличить размер подъемных денег. Но деньги не главное. Ключевой фактор – жилье. Для переселенцев будут формировать арендный фонд в регионах. Подробности >>>

В райцентрах Иркутской области приезжих специалистов готовы обеспечить и жильем, и работой уже сейчас. Вакансий хватает.Скажем, ждут врача-невролога в поселке Балаганск, заявленная зарплата - 45 тысяч, квартиру дают. Нужны врачи сразу нескольких специальностей в Нукутах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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