Сайт иркутской «Комсомолки»: 2 миллиона просмотров и около 800 тысяч посетителей ежемесячно

По данным установленного на нашем сайте счетчика Livinternet (основные его данные доступны каждому из вас), в феврале нашими читателями стали 751 368 человек, в январе - 818 271, в декабре - 798 666. За 2 последних года аудитория сайта выросла более чем вдвое, и за это мы благодарны читателям, их интересу и темам, которые вы предлагаете.

Согласно этой статистике, мы обогнали весьма уважаемых конкурентов. Вот смотрите: число посетителей в феврале 2016 года было около 300 тыс., а в феврале этого года - уже 751 тыс. Как говорится, почувствуйте разницу.

Кстати, посещаемость сайта «КП» растет прямо пропорционально уровню его удобства для читателей irk.kp.ru. Так, за прошедшие пару лет у нас появилась афиша, путеводители, на сайте много фото и видео. И мы не откажем себе в удовольствии напомнить вам о том, как много читателей пользуется сегодня мобильной версией сайта.

Столь многочисленными просмотрами мы обязаны тому, что сайт kp.ru адаптирован для пользователей, которые черпают из Интернета свежие известия с помощью мобильных телефонов. Для них есть специальная мобильная версия m.irk.kp.ru, всеми преимуществами которой пользуются сегодня более 55% читателей. Среди них больше всего тех, кто читает новости со смартфонов (46%) и владеет айфонами (8,3%).

Редакция рада каждому читателю и старается сделать все, чтобы статьи и новости, которые вы читаете, были интересными и эксклюзивными.