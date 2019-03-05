Преждевременные роды в Таиланде: семья из Бурятии распродает имущество, чтобы оплатить многомиллионный счет клинике

Медового месяца в Таиланде молодожены из небольшого бурятского городка Северобайкальска Вазген и Кристина Ширванян не могли дождаться. Ведь его пришлось отложить почти на полгода - буквально через несколько дней после свадьбы невеста узнала, что скоро станет мамой. Путешествия на первых месяцах беременности опасны и поэтому романтическую поездку пара решила отложить. Со здоровьем у Кристины проблем не было, поэтому Вазген решил сделать любимой сюрприз - оформил загранпаспорта и купил на Рождество путевку в Таиланд. На белые пляжи Пхукета пара вылетела 7 января.

- Перед поездкой мы все рассчитали, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Вазген Ширванян. - Жена была на 7 месяце беременности - это начало 3 триместра, который является самым безопасным для женщины в положении. Да и врачи были не против, ведь беременность протекала отлично, плановые проверки никаких отклонений не выявили.

Отдыхом на Пхукете пара наслаждалась почти неделю. Фото: личный архив героев публикации.

Вот и первая неделя райского отдыха прошла идеально. От экстремальных развлечений и экскурсий пара сразу отказалась. Просто сидели на пляже под зонтиком и гуляли за руку вдоль берега. Словом, ничего не предвещало проблем. Как вдруг 13 января Кристине стало плохо прямо на пляже. У нее сильно разболелся живот, что она даже не смогла самостоятельно встать. Вазген на руках донес жену до машины и вызвал скорую помощь. В местной больнице медики сделали ей УЗИ, выписали лекарства и отпустили, назначив на следующий день повторный прием. Но к доктору 23-летнюю сибирячку доставили уже на каталке. В номере отеля у Кристины открылось сильное кровотечение.

- Русского языка в больнице, конечно, никто не знает, поэтому кричал им «Хелп, хелп, помогите жене и спасите ребенка!», - говорит Вазген. – И тут через переводчика мне сообщают, что Кристина рожает. Ад я испытал, когда мне то ли по ошибке, то ли всерьез перевели, что нужно выбрать, кто будет жить: жена или ребенок. Но затем добавили, что их перинатальный центр оснащен лучшим оборудованием для восстановления недоношенных детей.

Следующие несколько часов, признается Вазген, стали самыми трудными в его жизни. Мужчина сидел в коридоре и, сжав кулаки, молился о том, чтобы с любимой и ребенком все было хорошо. Роды прошли успешно. Вот только девочка, которую молодые родители назвали в честь бабушки Нонной, появилась на свет совсем крохой – весом всего 700 граммов. Доктора сразу предупредили, что дышать малышке в таком состоянии будет трудно, поэтому придется подключать к аппаратам, пробивать трахею. Стоимость такой услуги 30 тысяч бат.

- Отвечаю им: все что угодно, только спасите жену и дочку, - продолжает Вазген. - Деньги я нашел и сразу перевел на счет клиники. В больнице Нонна находится до сих пор. Состояние стабилизировалось, патологий нет. Сейчас она весит уже 1 кг 60 гр. Однако перевозить ее домой все еще опасно. С таким весом она просто не выдержит перелета. Нужно, чтобы она набрала как минимум 1 кг 800 гр. Но в любом случае дочку можно транспортировать только спецбортом, стоимость которого около 5-7 млн рублей.

Молодые родители уже поняли, что ошиблись, полетев на отдых без страховки. Фото: личный архив героев публикации.

Но и без этого, молодые родители уже потратили в Таиланде круглую сумму денег. Все дело в том, что перед отлетом на Пхукет пара не оформила страховку. И теперь день в клинике на наши деньги им обходится в 30 тысяч рублей. К тому же Кристине и Вазгену приходится оплачивать съемное жилье и покупать продукты. За полтора месяца молодожены уже отдали около 1 миллиона рублей. Сколько еще Ширваняны пробудут в Таиланде, пока дочку не выпишут, не знает никто. Врачи советуют задержаться еще как минимум на полгода.

- Я уже выставил на продажу свой автомобиль, - говорит Вазген. – Также готов продать все, включая бизнес. В Северобайкальске у меня свой бар. Понимаю, что трудности создал себе сам и виноват в этой ситуации тоже. Почему не оформили страховку? Выяснили, что страховые фирмы просто не оформляют полисы женщинам после 12 недели беременности. И ведь никакого экстрима мы не планировали – две недели сидеть и смотреть на море. Теперь понимаем, как ошиблись…

Фото: личный архив героев публикации.

Сначала Вазген думал, что справится с ситуацией своими силами. Но понимая, что даже после продажи элитного внедорожника денег ему может не хватить, несколько дней назад все же бросил клич о помощи в соцсетях. Да, если мужчина не сможет оплатить все чеки больницы, дочку оттуда не выгонят. По закону ее вылечат и отдадут в местный интернат, пока родители не заплатят долги.

- Люди откликнулись, постоянно звонят, пишут, предлагают помощь, за что им огромное спасибо, - говорит Вазген. – Всего за 3-4 дня собрали около 1 миллиона рублей. Надеюсь, что все будет хорошо.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Помочь семье из Бурятии попросили министра здравоохранения России Веронику Скворцову

Ситуацию, в которую попала семья Ширванянов на особом контроле держит уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

- Вчера мы связались с руководством всероссийского центра Медицины катастроф «Защита», именно они обеспечивают санитарно-эвакуационную транспортировку граждан, как в стране, так и за рубежом, - прокомментировала омбудсмен. - По их рекомендации я направила письмо министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с просьбой рассмотреть возможность оказания такой помощи. Такое же письмо мы попросили написать родителей. После того, как наши обращения будут рассмотрены минздравом и направлены во всероссийский центр «медицины катастроф», будет решаться вопрос, исходя из состояния ребенка, каким образом он будет доставлен домой.

КСТАТИ

КАК ПОМОЧЬ

Для тех, кто хочет помочь Вазгену и Кристине Ширванянам, публикуем их номера банковских карт. Посмотреть их можно здесь.