В Байкальске при поддержке En+ Group состоялась 15-я сессия Школы экологического предпринимательства (ШЭПР)

Энергичные, амбициозные, деятельные - все это об участниках ШЭПРа - совместного проекта фонда «Возрождение Земли Сибирской» и En+ Group. Семнадцать команд из Иркутской области, Бурятии и Красноярского края представляли свои экологические идеи, а затем, благодаря наставникам-экспертам, преобразовывали, «упаковывали», дорабатывали до состояния рабочего бизнес-проекта. Не просто школа, а настоящий университет - от «мечтай» до «действуй»!

Предшествовал сессии серьезный отбор. Из 30 заявленных проектов в шорт-лист попали 17. Вот, например, с чем в Байкальск ехали участники: «Экологическая экспертиза пресноводных водоемов», «Образовательный лагерь по строительству экотроп», «Квесты на берегу Байкала», «Проекты восстановления традиций Тельминской швейной фабрики и Хайтинского фарфорового завода» и др.

Но получить путевку на ШЭПР - это полдела. Впереди большая работа. С раннего утра до позднего вечера начинающие предприниматели шли к заветной цели: представляли свои идеи на ярмарке проектов, посещали мастер-классы, тестировали проекты на жизнеспособность, искали рынок сбыта и точку безубыточности. А что на выходе? Рождение готового бизнес-проекта. Так, например, это произошло с идеей «Хоспис - территория жизни» от благотворительного фонда «Близко к сердцу». По итогам инвестиционной защиты наибольшее количество экспертов доверило бы проекту свои средства.

- Мы приехали в Байкальск представить ремесленные мастерские, в которых мы делаем сувениры, - делится Наталья Титова. - Деньги от продажи сувениров планировали пустить на обеспечение службы «Мобильный хоспис», но в первый же день сессии полностью изменили концепцию. Сегодня хотим направить и объединить все ресурсы на создание первого в регионе частного хосписа. Здесь, на ШЭПРе, у нас появилась уверенность, что мы можем это сделать! Это, пожалуй, лучшая школа для предпринимателей, которая работает реально и с пользой.

- Этот проект стал открытием для всех, - поясняет организатор ШЭПРа - руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской» Елена Творогова. Но, казалось бы, какое отношение хоспис может иметь к экологическому предпринимательству? На первый взгляд, это исключительно социальный проект. Однако наши эксперты могут помочь хоспису выйти в плоскость экологичности: учесть нюансы при строительстве и эксплуатации - от энергосберегающих технологий до сокращения расходов на коммунальное обслуживание. Это значительно сэкономит как природные, так и финансовые ресурсы.

Большая ценность ШЭПРа в его экспертах. За все время существования Школы, с 2012 года, в этом качестве выступило около 100 приглашенных специалистов - российских и зарубежных. В этот раз один из экспертов - руководитель проектов Берлинской школы социальных инноваций SOIN Сергей Медведев (Германия) - рассказал участникам о целях устойчивого развития (это была ключевая тема 15-го ШЭПРа) и примерах устойчивого бизнеса в Европе, которые можно повторить на Байкале.

Вторым по инвестиционной привлекательности эксперты признали проект по вторичной переработке одежды «Шиворот» клуба «АМода» Союза криэйторов. Дизайнеры привезли на ШЭПР свою коллекцию. Из старых джинсов они делают уникальные вещи - сумки, платья, броши. Экология плюс эксклюзивность - мода нового веяния. Нет сомнений, что идея оказалась успешной.

- ШЭПР отражает тенденции, происходящие в обществе, - заключает Елена Творогова. - Люди стали ориентированы на осознанное потребление, в основу бизнес-идеи ставится реальная польза: одни делают сыр и масло, другие перешивают одежду, третьи рисуют на фарфоре, четвертые создают рабочие места. Уверена, многие из этих проектов воплотятся в жизнь.

ЦИФРА

687 человек приняли участие в 15 очных сессиях Школы экологического предпринимательства, которые проходят с 2012 года.

267 идей было предложено.

25 проектов запущены с нуля.

22 предпринимателя пересмотрели уже работающие бизнесы.

СКАЗАНО

- Наша задача показать начинающим предпринимателям, что сегодня модель экологического, а значит, устойчивого бизнеса - самая жизнеспособная и выигрышная. Почему? Сегодня, в XXI веке, у нас больше нет возможности растрачивать ресурсы, необходимые для промышленности и производства. Напротив, их нужно сохранять и восполнять. Поэтому идеи участников Школы экологического предпринимательства так важны. У нас есть повод для гордости: уже восьмой год En+ Group в рамках комплексной программы по защите озера Байкал поддерживает проект ШЭПРа, который решает сразу три задачи: социальную и экономическую - создает рабочие места, обеспечивает доход населению, и экологическую - учит вести свое дело, не нанося урон природе.

Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group.