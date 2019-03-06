Отлупили в стиле Макгрегора: две девушки из Бурятии избили парня на парковке торгового центра

Драку в стиле лучших традиций ММА снял на камеру своего смартфона житель Улан-Удэ. Правда, вместо рельефных спортсменов в роли бойцов выступили две девушки и один мужчина. В октагон они превратили проезжую часть автомобильной парковки рядом с одним из торговых центров.

Видео начинается, как одна из дам валит явно подпитого оппонента на асфальт. К сожалению, для парня, участвовавшего в потасовке, рефери в этом поединке не было. Судья бы просто не позволил вмешаться в конфликт третьему, а вернее подруге девушки, которая появляется в кадре, едва мужчина встает с колен. Она тут же повторяет прием подруги, ловким движением повалив соперника на землю. А затем начинает действовать жестче, в стиле Конора Макгрегора нанося удары с правой и с левой ноги.

Удивительно, но это не только не отправило бедолагу в нокаут, а наоборот придало ему сил. Вспомнив правило уличной драки, мужчина встает, начинает широко размахивать руками, и бить, словно кузнец по наковальне. Один из таких махов попадает точно в цель – в челюсть девушке, которая и развязала бойню. Ей хоть бы что. Бой без правил продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/695596" frameborder="0"></iframe> Две девушки бьют парня на парковке торгового центра в Улан-Удэ.Видео: группа Crimburyatia.ru

Что происходит в следующие 10 секунд не видно, так как обзор закрыла проезжающая мимо машина. Кстати, из нее так никто и не вышел, чтобы разнять драчунов. А когда автомобиль отъезжает, мужчина уже лежит на земле, получая от дам очередную порцию ударов ногами. Девушка в красной куртке пытается оседлать соперника, вероятно, чтобы пойти на удушающий прием, но ничего не выходит. Парень вновь вырывается из крепких объятий, и тут силы начинают его покидать. Девушки берут его в тиски и переходят в клинч.

Неизвестно, сколько бы еще длилось это шоу, если бы на помощь парню не пришел случайный прохожий, который и "выбросил на ринг" белое полотенце. Секундант, подойдя легкой походкой, забирает явно выдохнувшегося бойца и уводит, напоследок выслушав от девушек пару ласковых слов: «Куда ты его повел, мол, мы с ним еще не закончили».

На этом раунд, а заодно и бой заканчивается. Соперники расходятся в разные стороны, без чемпионских поясов, зато с ссадинами и синяками на лицах. Будет ли продолжение у этой истории пока непонятно. По предварительной информации в полицию никто из участников драки заявления не подавал.

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