Завод по розливу воды в Култуке не нанесет вреда Байкалу

Планы построить в Култуке Слюдянского района завод по розливу байкальской воды озвучивались еще в начале 2010 года. В 2012-м в этих целях была создана компания «АкваСиб». В течение долгого времени она собирала различные разрешения на строительство, проект проходил экологическую экспертизу, по нему проводились общественные слушания... Но как только завод начали возводить, в начале 2019 года образовалось экологическое протестное движение. К нему уже подключились звезды шоу-бизнеса, в том числе Сергей Зверев, который провел в Култуке детские годы.

Представители компании «АкваСиб» в недоумении: все требования выполнили, дорогу, вроде бы, никому не перешли, но как по мановению волшебной палочки оказались в центре мирового скандала, ведь призывы спасти Байкал звучат даже из далекого Монако.

Игорь Ханаев, старший научный сотрудник лаборатории ихтиологии Лимнологического института СО РАН, водолаз-исследователь, который много времени проводит под водой и видит Байкал изнутри, отметил, что заявления о вреде подобных предприятий сильно преувеличены. Уходящая в Байкал пластиковая труба водовода не может нанести ущерба, о котором сейчас шумят в интернет-пространстве. Более того, труба может стать благом для подводного мира озера. Как показал пример проложенного на остров Ольхон электрического кабеля, такие объекты активно заселяются пресноводными организмами. Дело в том, что в трубу будет поступать прохладная вода с глубины 400 метров. В летнее время она станет спасением для многих живых организмов. Благоприятные условия вокруг нее создадутся и зимой.

- Если в процессе закачки в трубу воды и будет нанесен какой-то ущерб, то только кормовой базе некоторых видов рыб, но в масштабах Байкала он ничтожен, - подчеркнул Игорь Ханаев.

По утверждению Александра Поваринцева, орнитолога, сотрудника Института управления природными ресурсами ИрГАУ, строительство завода не повлияет и на мигрирующих птиц (гнездующихся, к слову, в этой местности нет). Проектом предусмотрены безопасные для перелетных энергетические сети. Также на предприятии будет минимизирован уровень шума.

Сам завод строится на территории бывшего Култукского порта. Раньше на этой территории располагались и нефтехранилища, и лесопилки. В свою очередь, предприятие по производству байкальской воды будет соответствовать всем требованиям экологической безопасности.

- Общий объем инвестиций в проект - 1,5 млрд рублей, - сообщил генеральный директор ООО «АкваСиб» Цзюй Гофа. - Только в прошлом году мы заплатили налогов на сумму почти 3,5 млн рублей. А после выхода завода на полную проектную мощность налоговые отчисления в год достигнут 39,4 млн рублей. На предприятии будет создано 148 рабочих мест. Привлекать граждан Китая мы не планируем. Приглашаем к трудоустройству жителей Култука и ближайших к нему населенных пунктов.

Цзюй Гофа опроверг и слухи о том, что вся байкальская вода, которую начнет качать «АкваСиб», отправится прямиком в Китай. По его словам, 20% водных ресурсов пойдет на внутренний российский рынок и 80% на экспорт - не только в КНР, но также в Монголию, Южную Корею и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Первую очередь завода планируют запустить уже в декабре 2019 года. Объем производства после выхода на проектную мощность составит 158 400 кубометров в год. Для сравнения: средний многолетний расход воды в истоке Ангары составляет 1950 кубометров в секунду. То есть, за год предприятие поставит на рынок столько же воды, сколько протекает через исток за 81,2 секунды.