Сергей Сокол: Самое лучшее, что есть в нашей жизни, связано с женщиной

Сергей Сокол в преддверии Международного женского дня заглянул в «Комсомолку». Мы говорили о работе, о семье, о недавних событиях, которые запомнились спикеру областного парламента. Словом, беседа выдалась насыщенной. И, конечно, в первую очередь политик поздравил всех жительниц Приангарья с наступающим праздником.

- Вы дарите любовь, теплоту, доброту, уверенность и просто человеческое счастье, - говорит Сергей Михайлович. - Самое лучшее, что есть в нашей мужской жизни, связано с вами. Желаю прекрасной половине человечества хорошего настроения, благополучия в доме. Пусть ваши сердца согреют любовью родные и близкие. А нам, мужчинам, скажу одно: давайте беречь наших женщин! Станем их защитой, опорой и поддержкой!

- А как своих близких будете поздравлять?

- Идея уже есть. Мы с детьми готовим сюрприз для супруги, для бабушки. Но на то он и сюрприз, что держится в тайне (улыбается). Самое же главное и ценное для меня - это собраться всей большой семьей в родительском доме, когда мама готовит много вкусной еды…

- Вы сами готовите? Удивляете кулинарными талантами?

- А вы мне подсказали интересную идею, как порадовать своих дам. Но надо еще потренироваться (смеется).

- Вы много работаете, график очень плотный. Сегодня в Иркутске на совещании, завтра - в районе вместе с депутатами. На семью время остается?

- Конечно, на семью всегда надо время находить. С возрастом понимаешь, что ради нее ты все и делаешь. Для меня просто прогулка с близкими по набережной - это уже большая радость. А уж поездка с женой и детьми куда-то - событие, которого мы все долго ждем, а потом еще также долго помним.

- Сергей Михайлович, а чем нынешняя зима запомнилась?

- В один из вечеров, когда за окном был мороз -40 градусов, мне нужно было срочно ехать по делам. Пока разогревал машину, сел аккумулятор. Опоздал, было неудобно перед людьми. Это, конечно, какие-то жизненные мелочи, но запомнятся мне надолго. А если о личном, то меня очень впечатлил первый официальный футбольный матч на льду. Он проходил на льду Байкала 23 февраля. Только представьте: кристально чистый лед, сквозь который видно толщу воды; дно озера, яркое солнце… У всех хорошее настроение! Совершенно замечательные команды – «Иркут» и «Легенда». Спортивные страсти кипели нешуточные. Надеюсь, что и дальше здесь будет происходить много интересных событий.

- На коньках покатались?

- Мое детство прошло в основном в жарких странах, потому что мой отец был сотрудником военной разведки. С 6-го по 10-й класс я учился на Кубе. Поэтому если лыжи как-то «догнал» - освоил спустя годы, то с коньками совсем не дружу. Но вот для того чтобы покататься по байкальскому льду, готов освоить и это мастерство.

- Кстати, о спорте. Вы недавно были на открытии Универсиады, которая сейчас проходит в Красноярске. Причем посетили матч по хоккею с мячом «Россия – Белоруссия». За игрой наблюдал и Владимир Путин…

- Да, испытал гордость за страну. На высоком уровне организованы Студенческие игры, шикарная церемония открытия. Но самое приятное - это когда на следующий день играла наша женская сборная по бенди и победила сборную Норвегии. А ведь в нашей команде половина состава иркутского «Рекорда»! К сожалению, у меня нет возможности сейчас смотреть все игры, но я слежу за результатами. А они такие, что мы сегодня по количеству медалей на верхней строчке рейтинга.

- Сергей Михайлович, хочется спросить о делах насущных. Вот сфера образования - что стоит в приоритете?

- Ремонт и строительство сельских школ, большинство из которых малокомплектные. Мы с депутатами Законодательного Собрания часто ездим по области и видим, в каких условиях учатся дети. Сегодня в регионе есть школы, которые не оборудованы компьютерами и в которых, соответственно, ученики и педагоги не имеют доступа к Всемирной паутине. Что говорить, если у нас есть малокомплектные школы, где деревянный туалет расположен на улице! Поэтому вопрос модернизации и строительства новых современных зданий учреждений образования для нас имеет первостепенное значение. И это, кстати, затронул в своем ежегодном послании президент Владимир Путин.

- Говорят, что не хватает средств на спортинвентарь, учебные пособия. Где-то родители вынуждены помогать, если у них есть такая возможность. Есть ли шанс исправить ситуацию?

- На сегодняшний день уже больше 3 тыс. человек подписали обращение к губернатору с просьбой увеличить расходы бюджета на учебники и спортивный инвентарь в школах. Свои подписи поставили родители, педагоги, школьники, 24 парламентария, включая меня, а также депутаты 106 дум муниципальных образований 1-го уровня, 31 муниципалитета 2-го уровня, представители профсоюзных организаций. Напомню, что на сессии ЗС в прошлом году не хватило всего двух голосов для принятия поправки, которая бы позволила повысить норматив расходов на одного ученика школы до 2 тыс. рублей, а на воспитанника детского сада - до тысячи. Вместо этого была утверждена поправка губернатора, по которой эти расходы увеличили всего до 1700 рублей: на 200 рублей в случае со школьниками и на 250 - с детскими садами. Стоимость поправки с учетом уточненного количества детей составляет всего 131 млн рублей. Для областного бюджета, считаю, это вполне подъемная сумма. И сегодня особое значение тема увеличения учебных расходов приобретает в разрезе приоритетов нацпроектов в сфере образования, участником которых является Иркутская область. Мы надеемся, что обращение, подписанное жителями Приангарья, не останется без внимания. Дети имеют право на равные условия получения образования, независимо от того, где они проживают: в областном, районном центре или в отдаленном поселке на севере.

- О питании школьников. Есть ли возможность расширить категорию бесплатников?

- Мы с депутатами областного парламента сейчас работаем над поправками в соответствующий закон. Одна из категорий, которая должна иметь льготы на получение бесплатного питания, - это дети с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в общеобразовательных школах они могут бесплатно питаться, только если относятся к категории малоимущих. Благодаря нашей поправке, если она будет одобрена, дети-инвалиды смогут обедать в школьных столовых бесплатно.

- Вместе с коллегами вы часто выезжаете в больницы региона. Недавно, например, были в Усть-Ордынском. Что видите на местах?

- Увы, не самые радужные картины. В сельской медицине катастрофически не хватает кадров, об узких специалистах вовсе приходится только мечтать. Не хватает и фельдшерско-акушерских пунктов. Большинство сел и деревень являются дотационными, поэтому местные власти не всегда могут найти средства на стимулирование приезжающих медиков: на покупку жилья, выплату подъемных. И одним махом клубок проблем в сельской медицине не разрубишь. Но важно подтянуть ниточку, начать этот процесс, что мы сейчас и делаем. Мы обязаны не на словах, а на деле найти выход из сложившейся ситуации.

- И наконец, Сергей Михайлович, с сентября прошлого года вы являетесь спикером областного парламента. Собран новый созыв. Все ли районы уже успели посетить?

- Летом я проехал все 42 территории. Сейчас постоянно ездим вместе с коллегами. В ближайшее время обязательно поедем по северным территориям. Нужно побывать везде, и не единожды, потому что проблемы надо видеть прежде всего самому, слышать людей на местах.

Слушайте аудиоверсию интервью на радио "Комсомольская правда" в Иркутске" на 91,5 fm 7 марта в 18.05 в программе "Тема дня".