2019-03-09T10:33:06+03:00
Спорт

"Байкал-Энергия" обыграла "Водник"и вышла в полуфинал Суперлиги

В полуфинале "Байкал -Энергия" сыграет с хабаровским "СКА-Нефтяником"
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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"Байкал-Энергия" обыграла "Водник"и вышла в полуфинал Суперлиги. Фото: Татьяна ГЛЮК."Байкал-Энергия" обыграла "Водник"и вышла в полуфинал Суперлиги. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Иркутские болельщики ликуют! Хоккеисты Байкал -Энергии обыграли архангельский Водник со счетом 4:3 и оформили себе путевку в полуфинал Суперлиги.

Уже в дебюте встречи в ворота гостей был назначен 12-метровый штрафной удар. К точке подошел наш штатный пенальтист Виталий Денисов, который и в этот раз пробил точно. В середине первого тайма Виталий Денисов отличился уже после розыгрыша углового. Ну а на исходе отрезка "гол в раздевалку" забил моторчик нашей полузащиты Антон Шевцов. 3:0 и отдыхать наши парни уходят в отличном настроении.

Во втором тайме иркутяне довели свое преимущество до четырех мячей после первого гола в карьере молодого Ивана Соловьева. После этогоархангелогородцы очнулись и трижды поразили ворота Григория Лапина. Но сравнять счет гостям наши парни не позволили. 4:3 в матче и 2:1 в серии. Байкал -Энергия пятый сезон подряд выходит в полуфинал Суперлиги.

В полуфинале нашу команду уже ждет действующий чемпион России хабаровский СКА-Нефтяник. Серия до трех побед начнется 12 марта на хабаровской арене "Ерофей".

ИСТОЧНИК KP.RU

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