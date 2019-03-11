"Я на плечах ее несу, а она по телефону разговаривает!": 62-летнюю туристку, потерявшуюся в метель в горах на Байкале, нашли спасатели

-Я на плечах ее несу, а она по телефону разговаривает!, - в словах спасателя, который принес обессилевшую от борьбы со стихией 62-летнюю туристку к саням, чувствуется восхищение. Почти сутки она провела в буране, отправившись накануне 8 марта покорять пик Черского. Обморозила руки и ноги, едва не погибла, но не потеряла присутствие духа.

-Плохая погода, а пожилая туристка вышла 7 марта на пик Черского и до сих пор не вернулась, - ночью уже 8 марта дежурный метеостанции Хамар-Дабан в Слюдянском районе Иркутской области обратился к спасателям. - Она до сих пор в горах, основной рюкзак с провиантом и теплыми вещами пенсионерка оставила на метеостанции.

С рассветом спасатели отправились на поиски туристки.

-Поиски осложнял выпавший ночью сильный снег, ветром замело следы и тропы, - рассказал спасатель 2-го класса Южного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области Федор Колодяжный.- Мы понимали, что женщина более 10 часов провела в экстремальных условиях и счет идет на минуты.

Спасатели растянулись в живую цепочку и звали туристку, идя вверх по склону. Около 10 часов утра они услышали приглушенный крик. Как рассказала сама женщина, этот маршрут она считала для себя досконально изученным и, в общем-то пустяковым. Но горы в очередной раз показали - такого отношения они не прощают. Поднялся буран. Через несколько минут она уже не знала, куда идти и решила переждать непогоду под деревом. Выкопала под елью нору, а сверху накрыла себя лапником. Всю ночь боролась со сном -он был смертельно опасен. Утром попыталась идти дальше. Но, из-за переохлаждения просто не смогла подняться на ноги. Попыталась продвигаться ползком. В этот момент ее и нашли спасатели. Они напоили женщину горячим чаем, попытались по возможности согреть руки и на себе донесли до саней, которые оставили внизу. Туристке же было важно сообщить родным, что она жива. Превозмогая боль, она звонила по телефону.

-На женщину мы надели теплые вещи, уложили на носилки и пошли вниз. Медлить было нельзя, опасение вызывали ее обмороженные конечности и общее состояние. Все время шли без остановок, постоянно поддерживая с ней разговор, - добавил Федор Колодяжный.

Пострадавшую на снегоходах доставили в Слюдянку, где передали врачам скорой медицинской помощи. С диагнозом обморожение рук и ног она была попала в больницу.