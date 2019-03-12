Ремонт дорог в Иркутске: какие магистрали приведут в порядок в 2019 году

Иркутск - участник национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект федеральный, приоритетный и реализуется в областном центре уже 2 года. За это время удалось обновить немало магистралей, обустроить тротуары и даже отремонтировать фасады и предусмотреть озеленение. Подход комплексный. Но главная задача - сделать дороги прежде всего безопасными: снизить количество трагедий, когда под колесами гибнут люди. В прошлому году в Иркутске устранили 62 наиболее аварийных участка, в этом планируется 66.

- Вместе с сотрудниками ГИБДД собираемся, обсуждаем, где установить ограждение или разделительную полосу, знак, светофор или дополнительное освещение, - рассказывает Андрей Пономарев.

Что касается качества, то весь процесс обновления не только сопровождается строительным контролем в лаборатории, но и генподрядчик самостоятельно тестирует дорожное полотно. Часто посмотреть, как проводится ремонт или что получилось на выходе, выезжает мэр города Дмитрий Бердников вместе с общественниками.

В 2019-м ремонт коснется 31 участка - это 26 км пути. Так, например, продолжат приводить в порядок улицу Карла Маркса на всем ее протяжении - до улицы Октябрьской Революции (в 2018-м сделали до ул. Сухэ-Батора). Обновят участки на объездной Ново-Ленино, заменят трамвайные пути на улицах Депутатская и Волжская. Впереди у дорожников и два глобальных проекта. Летом начнется строительство новой дороги по улице Баумана. Старую дорогу продолжат эксплуатировать, строить новую будут в обратном направлении. Большая реконструкция ждет и улицу Култукскую. Все здесь будет сделано «под ключ»: с ливневкой, тротуарами, освещением. Полный список дорог, которые отремонтируют в 2019 году, скоро будет опубликован на портале «ЯИркутянин». Так что вся информация в открытом доступе.

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