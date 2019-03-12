Сибирячка, которая решилась на эвтаназию из-за тяжелой болезни, приехала на лечение в США после статьи в «Комсомолке»

Жизнь неизлечимо больной 42-летней Натальи Антоновой из Улан-Удэ всего за каких-то три месяца перевернулась с ног на голову. Напомним, об истории этой потрясающе красивой женщины, прикованной к инвалидному креслу, «Комсомолка» писала в конце прошлого года. Тогда после 20 лет отчаянной борьбы с миопатией Эрба (редчайшая болезнь, при которой прогрессирует поражение мышц – прим. Ред.) сибирячка призналась своему единственному 18-летнему сыну, что не хочет быть обузой для него и уже нашла швейцарскую клинику, чтобы провести эвтаназию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/683336" frameborder="0"></iframe> Решилась на эвтаназию.Неизлечимо больная сибирячка решилась на эвтаназию ради сына. Но мы можем дать ей второй шанс на жизнь!

Отказалась от своей страшной задумки Наталья, когда читатели «Комсомолки» и другие неравнодушные пользователи соцсетей, собрали ей около 4 тысяч долларов на лечение в США. Кстати, уникальный институт по изучению миопатии в Америке женщина нашла сама в интернете. Оставалось только туда попасть. И шанс этот появился в январе, когда Наталья вместе с сыном сделала визы и смогла отправить в Штаты анализы. Месяц ожидания долгожданного вызова и вот, очередной звонок корреспондента «Комсомольской правды» в Иркутске застает сибирячку уже не в Улан-Удэ, а в Нью-Йорке.

- Да, мы здесь уже около трех недель вместе с сыном Андреем, - отвечает Наталья и предлагает перейти на переписку, все-таки роуминг никто не отменял. – Правда, начало обследования почему-то задерживают, с врачами еще не встречалась.

Наталья уже 20 лет прикована к инвалидному креслу. Фото: личный архив Натальи и Андрея Антоновых

Долгий перелет, рассказала Наталья, перенесла легко. В Нью-Йорке ее с сыном приютили местные русские. Сразу по прилету, Наталья и Андрей познакомились в Нью-Йорке с национальной диаспорой. Именно земляки подсказали им, как правильно оформить медицинские страховки и остальные документы. Они же помогли с переводом с английского на русский.

- Да тут все русскоговорящие, кого встречаем, стараются чем-нибудь помочь – кто советом, а кто делом, - говорит сын Натальи Андрей. - Как проводим свободное время? Каждый день стараемся гулять вместе по городу. Здесь больше свободы для колясочников, поэтому маме очень нравится.

Еще бы, ведь за 20 лет, что Наталья прикована к инвалидному креслу, она,бывало, месяцами не выходила из своей уланудэнской квартиры. Напомним, диагноз ей поставили в 18 лет. Врачи еще тогда сказали, что из-за прогрессирующей атрофии мышц, к 40 годам она станет овощем. Но девушка не отчаялась. Решила жить обычной жизнью – выйти замуж, а в 24 года родила здорового сына. А болезнь? Болезнь все же продолжала прогрессировать. С каждым годом силы покидали все быстрее.

Наталья на улицах Нью-Йорка. Фото: личный архив Натальи и Андрея Антоновых

- Ради этой поездки мне пришлось оформить кредит. Те 7 тысяч долларов, что для меня собрали, я могу тратить только на лечение, - добавляет она.

- На два месяца денег хватит, а дальше что-нибудь придумаем, - вступает в переписку сын Натальи, Андрей Антонов. – Не пропадем! Я вот уже ищу подработку. Главное, у мамы сейчас хорошее самочувствие и настроение. Знаете, такой довольной я ее давно не видел. Она очень счастлива, что все получилось. Сейчас думает только о хорошем, как и я. У нее появилась надежда на исцеление, а вместе с ней и блеск в глазах.

Свободное аремя мать с сыном стараются проводить, гуляя по улицам мегаполиса. Фото: личный архив Натальи и Андрея Антоновых

А мысли об эвтаназии она оставила в прошлом.

- Я верю, что все получится, и мама тоже! – заключает Андрей.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории.

Фото: личный архив Натальи и Андрея Антоновых

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