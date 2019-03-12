Сибирячка, которая решилась на эвтаназию из-за тяжелой болезни, приехала на лечение в США после статьи в «Комсомолке»
Жизнь неизлечимо больной 42-летней Натальи Антоновой из Улан-Удэ всего за каких-то три месяца перевернулась с ног на голову. Напомним, об истории этой потрясающе красивой женщины, прикованной к инвалидному креслу, «Комсомолка» писала в конце прошлого года. Тогда после 20 лет отчаянной борьбы с миопатией Эрба (редчайшая болезнь, при которой прогрессирует поражение мышц – прим. Ред.) сибирячка призналась своему единственному 18-летнему сыну, что не хочет быть обузой для него и уже нашла швейцарскую клинику, чтобы провести эвтаназию.
Решилась на эвтаназию.Неизлечимо больная сибирячка решилась на эвтаназию ради сына. Но мы можем дать ей второй шанс на жизнь!
Отказалась от своей страшной задумки Наталья, когда читатели «Комсомолки» и другие неравнодушные пользователи соцсетей, собрали ей около 4 тысяч долларов на лечение в США. Кстати, уникальный институт по изучению миопатии в Америке женщина нашла сама в интернете. Оставалось только туда попасть. И шанс этот появился в январе, когда Наталья вместе с сыном сделала визы и смогла отправить в Штаты анализы. Месяц ожидания долгожданного вызова и вот, очередной звонок корреспондента «Комсомольской правды» в Иркутске застает сибирячку уже не в Улан-Удэ, а в Нью-Йорке.
- Да, мы здесь уже около трех недель вместе с сыном Андреем, - отвечает Наталья и предлагает перейти на переписку, все-таки роуминг никто не отменял. – Правда, начало обследования почему-то задерживают, с врачами еще не встречалась.
Наталья уже 20 лет прикована к инвалидному креслу. Фото: личный архив Натальи и Андрея Антоновых
Долгий перелет, рассказала Наталья, перенесла легко. В Нью-Йорке ее с сыном приютили местные русские. Сразу по прилету, Наталья и Андрей познакомились в Нью-Йорке с национальной диаспорой. Именно земляки подсказали им, как правильно оформить медицинские страховки и остальные документы. Они же помогли с переводом с английского на русский.
- Да тут все русскоговорящие, кого встречаем, стараются чем-нибудь помочь – кто советом, а кто делом, - говорит сын Натальи Андрей. - Как проводим свободное время? Каждый день стараемся гулять вместе по городу. Здесь больше свободы для колясочников, поэтому маме очень нравится.
Еще бы, ведь за 20 лет, что Наталья прикована к инвалидному креслу, она,бывало, месяцами не выходила из своей уланудэнской квартиры. Напомним, диагноз ей поставили в 18 лет. Врачи еще тогда сказали, что из-за прогрессирующей атрофии мышц, к 40 годам она станет овощем. Но девушка не отчаялась. Решила жить обычной жизнью – выйти замуж, а в 24 года родила здорового сына. А болезнь? Болезнь все же продолжала прогрессировать. С каждым годом силы покидали все быстрее.
Наталья на улицах Нью-Йорка. Фото: личный архив Натальи и Андрея Антоновых
- Ради этой поездки мне пришлось оформить кредит. Те 7 тысяч долларов, что для меня собрали, я могу тратить только на лечение, - добавляет она.
- На два месяца денег хватит, а дальше что-нибудь придумаем, - вступает в переписку сын Натальи, Андрей Антонов. – Не пропадем! Я вот уже ищу подработку. Главное, у мамы сейчас хорошее самочувствие и настроение. Знаете, такой довольной я ее давно не видел. Она очень счастлива, что все получилось. Сейчас думает только о хорошем, как и я. У нее появилась надежда на исцеление, а вместе с ней и блеск в глазах.
Свободное аремя мать с сыном стараются проводить, гуляя по улицам мегаполиса. Фото: личный архив Натальи и Андрея Антоновых
А мысли об эвтаназии она оставила в прошлом.
- Я верю, что все получится, и мама тоже! – заключает Андрей.
«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории.
Фото: личный архив Натальи и Андрея Антоновых
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России набирает обороты подпольная эвтаназия (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU