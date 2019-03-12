Телефоны и планшеты сдать: в школе Иркутской области запретили пользоваться мобильниками из-за оскорбительного фото с учителем

Снимок лучшей учительницы школы поселка Мама Иркутской области во время урока появился в соцсетях в конце января. И какой! Нет, под фото ни слова благодарности от учеников, а… крепкий русский мат. Так одна из школьниц после ссоры с педагогом решила ей отомстить. Снимок - разумеется, «во всей красе» - она сделала прямо во время занятия, а затем выложила в соцсети. И наутро, как говорится, учитель проснулась знаменитой. Не обсудил фото только ленивый. Весь день дети шептались за спиной, коллеги отпаивали успокоительным. Директор после инцидента, конечно, провела с девочкой разъяснительную беседу. А еще через пару дней в школе появился новый закон.

«Заходя в кабинет, сотовые телефоны и планшеты следует сдать!» - такие таблички повесили возле всех кабинетов, а также в каждом из них отвели специальное место, где во время занятия должны складироваться гаджеты.

Дети новое правило приняли с юмором:

- Ну и что? Теперь будем записками перекидываться, а не в мессенджерах строчить!

Идея запретить школярам пользоваться смартфонами во время уроков принадлежит лично директору школы Ирине Теймуровой. Сразу скажем, никто трубки у ребят при входе в школу не отбирает. Телефоны ученики сдают, как только заходят в класс. А перед этим отключают у гаджета звук и кладут в специально отведенное место. Хочешь позвонить маме и порадовать пятеркой - пожалуйста, но только на перемене.

- Такие запреты практикуют и в городских школах, так что мы в этом плане не первопроходцы, - комментирует корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске директор учебного заведения Ирина Теймурова. - Ничьи права мы не нарушаем. Закон «Об образовании» РФ не запрещает принятия подобных мер. У нас это и в правилах внутреннего распорядка прописано, причем документ, что пользоваться телефонами на уроках нельзя, принят достаточно давно.

Доработать приказ руководству пришлось как раз из-за многочисленных жалоб учителей. А инцидент, который произошел после новогодних праздников, стал последней каплей. Поэтому и пришлось добавить пункт о том, что на время занятия трубки требуется сдавать.

- После того случая педагог от переживаний попала в больницу, - говорит Ирина Теймурова. - Она учитель со стажем, всю жизнь в школе проработала. Однако тот инцидент уже исчерпан. Наказывать девочку мы не стали - беседы оказалось достаточно, ученица принесла извинения. Просто убедились, что приказ о сдаче телефонов требует поправок. Ребята не отличали уроков от перемен, все время сидели в телефонах плюс всякие решебники скачивали в приложениях. Не все учителя могли заставить ребенка во время занятия убрать смартфон в рюкзак.

А что родители? Жалоб на нововведение пока ни от кого от них не поступало.

ЗВОНОК В МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

- Каждая образовательная организация вправе вводить такие меры, - кратко комментируют в пресс-службе Министерства образования Иркутской области. - Если школа считает, что дети нарушили правила этики и поведения, то все сделано по закону.

КСТАТИ

Россияне поддерживают запрет пользоваться телефонами на уроках

Оказывается, большинство россиян выступили за запрет использования мобильных телефонов в школах. По данным ВЦИОМ, 83% родителей убеждены, что телефоны и смартфоны мешают детям учиться. Более того, 69% мам и пап уверены: введение таких ограничений поможет ученикам заниматься прилежнее. И всего 17% считают, что такая мера ничего не изменит.

Поддерживает идею запрета использования мобильников в школе и министр просвещения Ольга Васильева.

- Рано или поздно мы тоже к этому придем, - отмечала министр. - У нас уже есть школы, где дети складывают телефоны перед уроком в специальные контейнеры.