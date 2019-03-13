6 школ Иркутской области временно лишились аккредитации

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области временно лишило аккредитаций 6 сельских школ. Проверка проводилась в феврале, и в ней участвовало 35 учебных заведений. На выездах оценивали знания учеников, школьники писали контрольные и проходили тестирование. Сейчас в области установлена так называемая планка в 50 %, т.е. хотя бы половина учеников должна справиться с предложенными заданиями, только тогда школьников аттестовывают. Но показатели учеников 5-9 классов школ в Тулунском, Аларском, Жигаловском, Куйтунском и двух в Черемховском районе были ниже отметки в 10 %. Кроме того, в Лермонтовской школе Куйтунского района не проводились занятия по иностранному языку, а в школе Верхней Ирети Черемховского района – музыку. И это – при том, что на оба этих предмета выделялась не меньше одной ставки из областных субсидий. Вот только подходящих учителей не нашлось.

- У этих школ есть время до 30 апреля, чтобы устранить замечания по образовательным программам,- рассказала «Комсомольской правде» в Иркутске руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области Наталья Краснова. – Полностью все недостатки школы должны устранить до 30 августа.

Работники службы признаются, что такие проверки знаний начались в конце 2017 года, когда им поручили проводить лицензионный контроль.

- Заверяем, что на нынешних выпускниках это никак не отразится. Если школы не успеют устранить все замечания, то дети будут прикреплены к другим учебным заведениям,- говорят в службе Рособрнадзора. – Эти школы и выдадут им аттестаты об общем образовании.

За оставшиеся полтора месяца представители регионального министерства образования предлагают администрациям школ, получившим «неуд» по результатам проверки ввести дополнительные занятия с учениками и перенять опыт педагогов из городских школ.