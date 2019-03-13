2019-03-13T14:11:49+03:00
Общество

6 школ Иркутской области временно лишились аккредитации

В двух из них не преподавали некоторых предметов
Олег ФЕДОРОВ
Поделиться:
В каждой школе Иркутской области должны преподаваться все предметы.В каждой школе Иркутской области должны преподаваться все предметы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области временно лишило аккредитаций 6 сельских школ. Проверка проводилась в феврале, и в ней участвовало 35 учебных заведений. На выездах оценивали знания учеников, школьники писали контрольные и проходили тестирование. Сейчас в области установлена так называемая планка в 50 %, т.е. хотя бы половина учеников должна справиться с предложенными заданиями, только тогда школьников аттестовывают. Но показатели учеников 5-9 классов школ в Тулунском, Аларском, Жигаловском, Куйтунском и двух в Черемховском районе были ниже отметки в 10 %. Кроме того, в Лермонтовской школе Куйтунского района не проводились занятия по иностранному языку, а в школе Верхней Ирети Черемховского района – музыку. И это – при том, что на оба этих предмета выделялась не меньше одной ставки из областных субсидий. Вот только подходящих учителей не нашлось.

- У этих школ есть время до 30 апреля, чтобы устранить замечания по образовательным программам,- рассказала «Комсомольской правде» в Иркутске руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области Наталья Краснова. – Полностью все недостатки школы должны устранить до 30 августа.

Работники службы признаются, что такие проверки знаний начались в конце 2017 года, когда им поручили проводить лицензионный контроль.

- Заверяем, что на нынешних выпускниках это никак не отразится. Если школы не успеют устранить все замечания, то дети будут прикреплены к другим учебным заведениям,- говорят в службе Рособрнадзора. – Эти школы и выдадут им аттестаты об общем образовании.

За оставшиеся полтора месяца представители регионального министерства образования предлагают администрациям школ, получившим «неуд» по результатам проверки ввести дополнительные занятия с учениками и перенять опыт педагогов из городских школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обозреватель «Комсомолки» Александр Милкус избран главой Общественного совета министерства просвещения
Совету предстоит оценивать условия обучения – насколько в школах вежливые сотрудники, ухоженная территория, чистые туалеты удобная для инвалидов среда
Новости 24
Вора, укравшего строительные инструменты почти на 100 тысяч рублей, поймали в Усолье
Эшелон с трофейной техникой сирийских боевиков прибудет в Иркутск 4 апреля
Тело новорожденного ребенка нашли возле свалки в Тайшетском районе
Банду автоугонщиков, похитивших 11 машин, осудили в Ангарске
Легковушка, в которой находились 3 человека, провалилась под лед на Байкале
Уволенный рабочий убил своего бывшего начальника в Иркутской области
В Братске построят новую крытую ледовую площадку
Пропала без вести: в Иркутской области ищут 17-летнюю девушку
Погоня со стрельбой: в Черемхово пьяный 18-летний водитель-лихач попытался сбежать от полиции
Фермер из Иркутского района не хотел прививать своих домашних животных
В Иркутске началась подготовка к пожароопасному периоду
Братская рыбалка — 2019: главный приз – мотовездеход
Внимание, розыск: в Иркутске ищут грабителя, который напал на 42-летнюю женщину
В праздновании Масленицы приняли участие более пяти тысяч братчан
В Иркутской области будут обучать людей предпенсионного возраста
Стой, буду стрелять! Полицейские прикрыли нарколабораторию в садоводстве под Иркутском
Новые арт-объекты появятся на улицах Иркутска
Премьера нового спектакля 16 марта пройдет в Иркутском ТЮЗе
Очередной пожар произошел 13 марта на территории бывшего химического завода в Иркутской области
Выставка «Байкальские жители» откроется в Иркутске 14 марта
Прогноз погоды в Иркутске: 13 марта днем +4