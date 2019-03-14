Деньги ваши? Будут наши: телефонные мошенники поставили рекорд по количеству жертв в Иркутской области

Новости об обманутых телефонными мошенниками жителях Иркутской области приходят каждый день, как сводки с фронта. Аферисты, и здесь надо отдать им должное, постоянно совершенствуют свои навыки. Например, недавно научились маскировать номера телефонов под те, с которых менеджеры банков и кредитных организаций общаются со своими клиентами. Ну, те самые 8800… За неполные три месяца 2019-го на их удочку попалось более 300 жителей Приангарья, из них более 100 иркутян. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Куш преступники сорвали перед 8 Марта, когда за два дня обвели вокруг пальца 26 человек. Это рекорд! Бывает, доверчивые сибиряки отдают по 500 тысяч рублей за раз. И такой статистики, подтверждают в МВД, не было последние несколько лет.

Воздействуют гипнозом?

Один из главных приемов мошенников - психологическое воздействие. Именно так отдала на днях неизвестным все свои сбережения иркутянка Любовь Макеева (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.).

- Позвонил мужчина якобы из службы безопасности банка, номер был московский, - рассказывает Любовь. - Назвал первые шесть цифр моей карты и спросил, принадлежит ли эта карта мне и у кого сейчас находится. А затем огорошил, что с нее только что переведено 14 900 рублей в Нижний Новгород. Назвал фамилию, имя и отчество того человека, которому ушли деньги. Еще уточнил, сама ли я совершила транзакцию. Я опешила, запаниковала, ведь никаких переводов не делала! Тогда мужчина начал успокаивать, сказал, что дело поправимо и деньги можно вернуть, только нужно следовать его инструкциям. Я много раз читала в интернете, что ни в коем случае нельзя называть приходящие от банков СМС-сообщения с паролями и кодами кому бы то ни было - даже сотрудникам тех самых банков. Но то ли паника злую шутку сыграла, то ли ко мне гипноз применили, тем не менее я выполнила все указания этого человека. Наутро, приехав в банк по делу, узнала, что с карты исчезли 30 тысяч рублей! Оставили 2000, видимо, на чай. Списали двумя переводами по 14 900…

Любовь Макеева обратилась в полицию. Там ей сказали, что шансы вернуть свои честно заработанные катастрофически малы…

- Карта к тому же кредитная была, - вздыхает Любовь. - Если вовремя не внесу средства, пойдут проценты. Для меня 30 тысяч - сумма значительная, почти месячная зарплата. А у меня трое детей-школьников…

Базы данных клиентов сливают сами сотрудники банков?

Так как же лжебанкиры узнают данные наших карт? Ответить на этот вопрос сыщикам пока трудно. Раскрываемость подобных преступлений очень низкая, равно же, как и шансы вернуть свои деньги. Например, звонок иркутянину может поступить из Ростова-на-Дону, а сим-карта звонившего зарегистрирована в условном Владивостоке. Вот и найди концы у этой истории - кто звонил и откуда. Правда, оперативники не исключают утечку информации из самой финансовой организации, где обслуживается клиент. Недобросовестные сотрудники могут передавать или продавать личные данные третьим лицам. Но это лишь одна из версий.

- Иногда мошенники собирают базу данных через соцсети. Порой люди сами выкладывают персональную информацию, например, номер сотового, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Вообще, аферисты очень тщательно готовятся к звонкам. Зачастую это отличные психологи с поставленным голосом. Они специально записывают шумовое сопровождение - будто другие операторы контактного центра банка тоже общаются с клиентами, что повышает градус доверия. А вот портрет типичной жертвы мошенника описать сложно: на уловки попадаются пенсионеры и молодежь, уборщицы и сотрудники академии наук.

ВНИМАНИЕ!

Как обезопасить себя

Еще одна классика жанра, когда неизвестные просят назвать вас номер карты, срок ее действия, фамилию и секретный код на обратной стороне. Помните, что эсэмэски от банка никогда не приходят с сотового телефона. Определяется только его название, на этот номер нельзя перезвонить. Зато можно набрать бесплатную горячую линию банка и убедиться, что с вашей картой и средствами все в порядке. И ни один сотрудник банка не будет спрашивать личные данные по вашей карте. Если вам позвонили, что с вашей карты списываются средства и необходимо срочно принять меры, прервите разговор, обратитесь на горячую линию банка и удостоверьтесь в правдивости информации.

КОНКРЕТНО

ТОП-3 популярных мошеннических схем

1. Размещают объявления о продаже несуществующих товаров либо предоставлении услуг по заниженной цене, чтобы получить предоплату от потенциальной жертвы.

2. Под видом добросовестного покупателя товаров или услуг, размещаемых на сайтах бесплатных объявлений, получают номер вашей банковской карты, срок ее действия и код безопасности.

3. Используя легенду «Ваша карта заблокирована», лжесотрудники финансовой сферы получают персональные данные, достаточные для дистанционного управления счетом потерпевшего.